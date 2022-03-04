Депутаты маслихата Алматы уточнили местный бюджет на 2022 год

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутаты маслихата Алматы поддержали проект по уточнению местного бюджета на 2022 год. Уточнение проводится за счет имеющихся свободных остатков средств с предыдущего года на сумму 48,9 млрд тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе заседания аким города Ерболат Досаев отметил, что данные средства будут перенаправлены на финансирование социально значимых мероприятий и проектов.

Во исполнение поручений Главы государства по оказанию поддержки пострадавшим во время трагических январских событий предпринимателям из зарегистрированных 1 201 заявки ущерб возмещен 1 009 субъектам бизнеса на сумму 3,774 млрд тенге.

«Для ускорения и упрощения выплат до 10 млн тенге по всем видам ущерба (недвижимое и движимое имущество, оборудование) по инициативе акимата Правительством страны внесены изменения в правила возмещения имущественного вреда. Сокращен срок рассмотрения заявок от одного месяца до двух недель. По оценкам акимата, с учетом этих изменений, охват выплат к 10 марта 2022 года достигнет 90%», - сообщили в акимате.

В целях стимулирования развития МСБ и создания новых рабочих мест подготовлен дополнительный пакет мер по поддержке бизнеса.

Так, на региональную программу «Almaty Business», реализуемую совместно с Фондом «Даму», из средств местного бюджета предлагается дополнительно выделить 750 млн тенге на паритетной основе «1 к 1». Общая сумма достигнет 10 млрд тенге. За счет выделенных средств ожидается реализация не менее 50 новых проектов, в первую очередь на территории районов с низкой деловой активностью.

В рамках Года детей, объявленного Президентом РК, в государственных школах с 1 сентября текущего года все ученики начальных (1-4) классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием. На эти цели из местного бюджета предлагается дополнительно выделить 5,3 млрд тенге до конца текущего года (4 месяца). https://www.inform.kz/ru/5-3-mlrd-tenge-vydelyat-na-goryachee-pitanie-mladsheklassnikov-almaty_a3907322

Для расширения доступа детей к спортивным секциям будет также увеличено финансирование спортивных кружков на 1,5 млрд тенге - до 3,2 млрд тенге.

В целях снижения дефицита ученических мест будет продолжено строительство 46 объектов среднего образования, из которых 22 будут введены в текущем году (на 14 245 ученических мест). На завершение строительства 5 пристроек к школам в Бостандыкском, Ауэзовском, Алмалинском, Жетысуском районах предлагается дополнительно выделить 1,8 млрд тенге.

Также в целях поддержки социально уязвимых слоев населения продолжается финансирование программы занятости. Планируется предусмотрение средств на социальные рабочие места для инвалидов. Для непрерывного функционирования семи центров для лиц с ограниченными возможностями планируется приобретение медицинского и бытового оборудования на сумму 128,5 млн тенге.

В рамках государственной программы «Нұрлы жер» увеличено финансирование с 1 млн до 1,5 млн тенге по выдаче жилищных сертификатов для покрытия части первоначального взноса по жилищному займу, на что предусматривается 500 млн тенге. В перечень получателей данных сертификатов входят: инвалиды 1 и 2 групп, семьи имеющие или воспитывающие детей инвалидов, дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

В текущем году планируется завершить строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов (ФОК) в микрорайонах Жас Канат, Алатау и Айнабулак-2. Для большего охвата физической культурой и спортом детей Турксибского района начато проектирование нового ФОК и одновременная реконструкция стадиона «Авиатор».

В целях обеспечения водоснабжением 24 тысяч жителей планируется проектирование и строительство сетей водоснабжения в дачном массиве Кенсай, завершение строительства резервуаров воды и сетей водопровода, а также насосной станции в микрорайоне «Думан» на общую сумму 320 млн тенге.

Средства, ранее запланированные на средний ремонт проспекта Аль–Фараби (от ВОАД до ул. Саина), будут направлены на ремонт и строительство дорог в мкр. Тастыбулак протяженностью – 8,6 км, в мкр 14 территория протяженностью – 15,6 км и ул. Утемисулы в мкр. Шанырак-1 протяженностью – 3,9 км.

По поручению Главы государства в целях обеспечения безопасности будет не только восстановлена, но и укреплена материально-техническая база правоохранительных органов и Гражданской обороны города. Дополнительно планируется подключение 3 050 камер наружного наблюдения в социальных объектах и местах массового скопления людей.

В ходе заседания для повышения эффективности работы местных исполнительных органов маслихатом был утвержден проект новой структуры управления городом Алматы, а также другие вопросы касающиеся текущей деятельности города.