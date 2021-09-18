Депутаты маслихата Алматы поддержали переименование станций метро

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Депутаты маслихата Алматы поддержали инициативу акима города о переименовании двух станции метро, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким города ранее предложил станцию «Достык» переименовать в честь Бауыржана Момышулы, а название автостанции «Западный» изменить на «Карасай».

Поэт, лауреат государственной премии Нурлан Оразалин считает это предложение правильным. По его мнению, Бауыржан Момышулы не просто герой войны, а является настоящим стратегом Победы.

Он добавил, что Великая Отечественная война выковала незаурядную личность, человека чести и достоинства, открыто и смело выражавшего свою активную гражданскую позицию. Особое место в его фронтовой биографии занимает битва под Москвой.

«В этом году исполняется 30 лет Независимости Республики Казахстан. За эти годы мы добились больших успехов в духовной сфере. Одна из них – правильная интерпретация и популяризация истории нашей страны. Очень справедливо, что станция метрополитена будет носить имя нашего славного батыра Бауыржана Момышулы. Символично, что предыдущая станция называется «Москва», ведь именно ее защищал Момышулы в годы Великой Отечественной войны. По праву его можно считать великой личностью, он стал знаменем нашего народа в военное время, поэтому его имя должно быть у всех на слуху и украшать социальные и культурные объекты», - подчеркнул поэт.

Депутаты маслихата также поддержали предложение акима мегаполиса о переименовании станции.

Председатель Общественного объединения Мукан Абдрахманулы считает, что каждый житель страны должен знать и помнить о жизни и деятельности выдающихся личностей.

«Их имена когда-то прославили Казахстан и должны остаться в памяти подрастающего поколения. Знать достоинства исторических личностей, прославлять и увековечивать их имена – это долг нашего поколения перед предками. Я полностью поддерживаю присвоение имен Бауыржана Момышулы и Карасай батыра станциям метро», - сказал М. Абдрахманулы.

Он также добавил, что Бауыржан Момышулы был не просто народным батыром, а военачальником в годы Великой Отечественной войны. Его имя произносится с особым почетом и уважением. Он был творчески мыслящим военным руководителем, командовал полком, а затем и дивизией. Карасай батыр также был военачальником, участвовал в знаменитой Орбулакской битве, сражался с джунгарами и одержал не одну победу в Семиречье.

Депутат, член Комитета по социально-культурному развитию Мажилиса Парламента Республики Казахстан Жанарбек Ашимжан уверен, что переименование станции Алматинского метрополитена поможет воспитанию патриотизма среди молодежи.

«Это правильное решение! Мы должны прославлять имя Героя, выдающегося писателя Бауыржана Момышулы. Имя военного мыслителя и теоретика полковника Момышулы стоит в одном ряду военачальников Великой Отечественной войны, внесших вклад в дело Победы над фашистской Германией», - отметил мажилисмен.

По словам Ж. Ашимжана, в национальном историческом эпосе батыры Казахстана представлены как яркие индивидуальности, поэтому по праву будет справедливым назвать другую станцию в честь Карасай батыра - героя, чей образ не потускнел за прошедшие столетия.

«Отмечу, что западные ворота Алматы граничат с Карасайским районом, поэтому логично, что имя Карасай будет присвоено станции метрополитена», - говорит народный избранник Ж. Ашимжан.

Станция «Достык» строится на пересечении пр. Абая и ул. Момышулы. Ее технический запуск намечен на конец текущего года. Станция Автовокзал «Западный» будет построена на границе с Карасайским районом Алматинской области.

Согласно установленному порядку, постановление акимата и решение маслихата Алматы будет направлено в Республиканскую ономастическую комиссию, где будет принято окончательное решение.