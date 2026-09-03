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    Нового акима могут избрать в Алматинской области

    4 сентября состоится собрание депутатов маслихатов для дачи согласия на назначение акима Алматинской области, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутатов маслихатов соберут для согласования кандидатуры акима Алматинской области
    Фото: Kazinform/ИИ

    Согласно объявлению, опубликованному на сайте маслихата, собрание начнется в 10:00 в Доме культуры города Конаев по адресу: улица Жамбыла, 13/1. Регистрация депутатов начнется в 09:00. 

    Собрание пройдет в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 8 июня 2022 года № 912, которым утверждены Правила дачи согласия депутатами маслихатов на назначение акимов столицы, областей и городов республиканского значения.

    В собрании примут участие депутаты областного, городских и районных маслихатов, расположенных на территории Алматинской области.

    Отметим, что акимом Алматинской области с июня 2022 года является Марат Султангазиев. В декабре того же года он был переназначен на этот пост.

    Маслихат Регионы Казахстана Алматинская область Акимы
    Еламан Турысбеков
    Еламан Турысбеков
    Автор