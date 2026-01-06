Депутаты разъяснили банкирам в Актобе ключевые законы 2025 года

Заместитель Председателя Мажилиса, депутат от фракции партии «Ақ жол» Дания Еспаева и депутат Мажилиса от фракции партии «AMANAT» Казыбек Алишев провели встречу с руководителями банков второго уровня, микрофинансовых организаций и страховых компаний в здании Национального банка в Актобе.

В ходе встречи Дания Еспаева разъяснила законы, принятые Мажилисом в 2025 году. Она отметила, что в прошедшем году Парламент принял 100 законов, 24 из которых были инициированы депутатами. Также завершена работа по ключевым кодексам страны — Водному, Бюджетному, Налоговому, Строительному и Цифровому. Внедрены новые нормы для поддержки граждан в сложном финансовом положении.

Фото: Мажилис

Вице-спикер Мажилиса разъяснила представителям банков и финансового сектора основные нововведения в рамках нового закона о банках. Принятый по поручению Главы государства закон направлен на повышение роли банковского сектора в финансировании экономики, повышении конкуренции, а также продвижении финтеха и либерализации оборота цифровых активов.

— Депутатами внесены поправки по первичному открытию счетов после биометрической идентификации, ограничению на получение кредитов в нескольких банках одновременно, контролю кредитных заявок через Антифрод-центр, ускоренной внесудебной процедуре банкротства для граждан с долгом до 1600 МРП, продлению моратория на продажу долгов коллекторским агентствам до 1 мая 2027 года, а также созданию платформы для коллективного урегулирования долгов и стратегического крипторезерва, — пояснила Дания Еспаева.

Депутаты также ознакомили участников встречи с инициированным депутатами законом по вопросам гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств. Здесь инициативы парламентариев направлены на увеличение страховых сумм, подлежащих выплате при причинении ущерба жизни, здоровью или имуществу потерпевших при ДТП. С представителями страховых компаний депутаты обсудили вопрос введения обязательного страхования жилищ от стихийных бедствий.

Фото: Мажилис

Напомним, что с 5 по 13 января депутаты Мажилиса от парламентских фракций политических партий AMANAT, Ауыл, Ақ жол, ОСДП, НПК и Respublica находятся в рабочих поездках в регионах. Мажилисмены информируют избирателей о принятых законах, изучают практику их реализации на местах и выслушают актуальные вопросы и проблемы, волнующие граждан.