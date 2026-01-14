РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    08:30, 14 Январь 2026 | GMT +5

    Депутаты Мажилиса обсудят ратификацию документов ЕАЭС

    14 января в 10:00 состоится пленарное заседание Мажилиса Парламента РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Мажилис
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных документов. В их числе — Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, подписанное 4 декабря 2023 года в Москве. Также на повестке — законопроект о ратификации Протокола к Соглашению о государственном контроле за соблюдением технических регламентов ЕАЭС, подписанного 8 мая 2024 года.

    Кроме того, Мажилис планирует принять в работу новые законопроекты, касающиеся государственной службы, специального статуса города Алатау, инвестиционных фондов, развития машиностроительной отрасли, цифровизации дорожной безопасности, а также предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

    Прямая трансляция пленарного заседания будет доступна на официальном сайте Мажилиса mazhilis.parlam.kz, на YouTube-канале и странице палаты в Facebook, а также в эфире телеканалов 24KZ и Jibek Joly.

    Ранее Министерство национальной экономики Казахстана разработало документ об особом статусе города Алатау.

    Законопроект направлен на формирование эффективной системы управления городом, внедрение цифровых и инновационных технологий, применение современных международных стандартов, а также регулирование градостроительных, социальных, экологических и инвестиционных процессов.

     

    Теги:
    Парламент Законопроекты ЕАЭС Мажилис
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор
    Сейчас читают