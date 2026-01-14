Депутаты Мажилиса обсудят ратификацию документов ЕАЭС

Депутатам предстоит рассмотреть ряд законопроектов о ратификации международных документов. В их числе — Соглашение о гармонизированной системе определения происхождения товаров, вывозимых с таможенной территории Евразийского экономического союза, подписанное 4 декабря 2023 года в Москве. Также на повестке — законопроект о ратификации Протокола к Соглашению о государственном контроле за соблюдением технических регламентов ЕАЭС, подписанного 8 мая 2024 года.

Кроме того, Мажилис планирует принять в работу новые законопроекты, касающиеся государственной службы, специального статуса города Алатау, инвестиционных фондов, развития машиностроительной отрасли, цифровизации дорожной безопасности, а также предпринимательской деятельности в сфере подготовки водителей.

Прямая трансляция пленарного заседания будет доступна на официальном сайте Мажилиса mazhilis.parlam.kz, на YouTube-канале и странице палаты в Facebook, а также в эфире телеканалов 24KZ и Jibek Joly.

Ранее Министерство национальной экономики Казахстана разработало документ об особом статусе города Алатау.

Законопроект направлен на формирование эффективной системы управления городом, внедрение цифровых и инновационных технологий, применение современных международных стандартов, а также регулирование градостроительных, социальных, экологических и инвестиционных процессов.