Депутаты маслихата в Актюбинской области получили тюремные сроки

Суд признал депутатов виновными в том, что они купили пятиэтажное общежитие за 8 миллионов тенге, а затем пытались продать его акимату Мугалжарского района.

Конфисковано имущество председателя районного маслихата Бакытжана Кадралина.

Председатель Мугалжарского районного маслихита Бакытжан Кадралин, депутат районного маслихата Азамат Жалимбетов и временно исполняющий обязанности руководителя Мугалжарского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства Анес Сейилхан обвинялись по статьям «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, государственных наград».

Фото: Алтынай Сагындыкова

По материалам дела, председатель маслихата купил у подсудимого, исполнявшего обязанности руководителя Мугалжарского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства, пятиэтажное общежитие, затем передал его в дар супруге, а позже опять переписал на свое имя. Участвуя в государственных закупках для проведения ремонта в общежитии, он причинил ущерб в размере более 672 миллионов тенге. Суд признал виновными всех троих подсудимых.

— Азамата Жалимбетова признать виновным по пункту 2 части 4 статьи 190 Уголовного кодекса и назначить меру наказания в виде лишения свободы сроком на 6 лет. Азамата Жалимбетова оправдать по части 2 статьи 385 Уголовного кодекса. Наказание он должен отбывать в учреждении средней степени безопасности, — сказала судья С. Измагамбетова.

Бывший председатель Мугалжарского районного маслихата Бакытжан Кадралин принзан виновным по статьям «Мошенничество», «Легализация (отмывание) денег и (или) иного имущества, полученных преступным путем», ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет и 6 месяцев, с конфискацией имущества, в числе которого три объекта недвижимости в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области. Вместе с тем, в пользу государства взысканы находившиеся на депозитах в банках второго уровня 291 миллион тенге, 21,6 миллиона тенге и 10,5 миллиона тенге. Конфискованы также 49,6 миллиона тенге, хранившиеся на депозите на имя Дюйсеновой.

Временно исполняющий обязанности руководителя Мугалжарского районного отдела архитектуры, строительства и градостроительства Анес Сейилхан признан виновным по части 4 статьи 190 Уголовного кодекса и лишен свободы на 5 лет.

Все трое подсудимых пожизненно лишены права занимать должности на государственной службы и в финансовых организациях.

Гражданский иск аппарата акима Мугалжарского района полностью удовлетворен, Б.Кадралин, А.Жалимбетов и А.Сейилхан должны совместно возместить материальный ущерб в размере 672 миллиона тенге.

Ранее сообщалось, что депутаты Мугалжарского районного маслихата в Актюбинской области использовали документы своих жен для мошенничества.