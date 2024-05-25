Депутаты израильского Кнессета вынесли на обсуждение проект о признании ряда испанских земель

Депутат Кнессета Шаррен Хаскель направила письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором призывает его в ответ на признание Испанией Государства Палестины признать независимость нескольких испанских земель, таких как Каталония, Страна Басков, Галисия, Андалусия, Арагон, Балеарские и Канарские острова.

— Я с уважением прошу вас предложить на следующем заседании правительства и вынести на одобрение всего Кнессета официальное признание независимости Каталонии, Страны Басков, Галисии, Андалусии, Валенсии, Арагона, Канарских и Балеарских островов. Эти регионы с их богатым культурным наследием, уникальными языками и глубокой историей, выразили ясное и бескомпромиссное стремление к независимости. На протяжении многих лет они стремились управлять собой, культивировать свою идентичность и определять свою судьбу. Ради свободы и демократии мы должны признать их законное право на самоопределение, — отметила депутат израильского парламента в своем письме Нетаньяху.