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    16:10, 25 Май 2024 | GMT +6

    Депутаты израильского Кнессета вынесли на обсуждение проект о признании ряда испанских земель

    Депутаты израильского Кнессета вынесли на обсуждение проект о признании ряда испанских земель
    Фото: 20Minutos

    Депутаты Кнессета вынесли на обсуждение проект о признании Израилем независимости ряда испанских земель, передает агентство Kazinform со ссылкой на 20 minutos

    Депутат Кнессета Шаррен Хаскель направила письмо премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху, в котором призывает его в ответ на признание Испанией Государства Палестины признать независимость нескольких испанских земель, таких как Каталония, Страна Басков, Галисия, Андалусия, Арагон, Балеарские и Канарские острова.

    — Я с уважением прошу вас предложить на следующем заседании правительства и вынести на одобрение всего Кнессета официальное признание независимости Каталонии, Страны Басков, Галисии, Андалусии, Валенсии, Арагона, Канарских и Балеарских островов. Эти регионы с их богатым культурным наследием, уникальными языками и глубокой историей, выразили ясное и бескомпромиссное стремление к независимости. На протяжении многих лет они стремились управлять собой, культивировать свою идентичность и определять свою судьбу. Ради свободы и демократии мы должны признать их законное право на самоопределение, — отметила депутат израильского парламента в своем письме Нетаньяху.

    Ранее стало известно о признании Испанией, Ирландией и Норвегией палестинской государственности.

    Теги:
    Испания Депутаты Мировые новости Израиль
    Рабига Нурбай
    Автор
    Рабига Нурбай
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