Депутата маслихата Туркестанской области арестовали по делу об изнасиловании иностранки

Согласно информации, распространившейся в социальных сетях, в отдел полиции Байдибекского района поступило заявление от жителя города Алматы. В нем сообщается, что во время поездки в Байдибекский район вместе со знакомыми, прибывшими из Китая, в отношении 34-летней иностранной гражданки были совершены действия сексуального характера против ее воли. В заявлении также утверждается, что к инциденту может быть причастен депутат районного маслихата Ергали Аманбаев.

В связи с публикацией этой информации департамент полиции Туркестанской области выступил с официальным разъяснением.

— По данному факту проводится досудебное расследование. В качестве подозреваемого установлен и заключен под стражу житель города Шымкента, — сообщили в ведомстве.

По данным полиции, в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам расследования будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством. Сообщается, что иная информация в соответствии со статьей 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Напомним, в 2025 году Ергали Аманбаев решением суда был лишен водительских прав сроком на 1 год за грубое нарушение правил дорожного движения в Шымкенте.