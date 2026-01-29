РУ
Тренды:
    16:18, 29 Январь 2026 | GMT +5

    Депутат выступил за переименование референдума в Конституции

    Депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан Мурат Абенов на пятом заседании Комиссии по конституционной реформе предложил изменить название республиканского референдума, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Депутат выступил за переименование референдума в Конституции
    Кадр из видео

    По его словам, в рамках работы Конституционной комиссии есть возможность исправить исторические ошибки. Он напомнил, что согласно действующему тексту Конституции референдум называется республиканским.

    — Однако, как вы знаете, референдум должен проводиться только по самым важным вопросам. Поэтому название референдума не должно меняться на что-либо другое, а проведение должно соответствовать главному требованию — единству народа. В этой связи предлагается заменить название «республиканский референдум» на «народный», «национальный» или «общенациональный референдум», — сказал депутат.

    Напомним, что в эти минуты проходит прямой эфир пятого заседания Комиссии по конституционной реформе.

    Теги:
    Конституция Реформы Токаева Конституционная реформа Политические реформы Референдум
    Карина Кущанова
    Карина Кущанова
    Автор
