Депутат выступил за переименование референдума в Конституции

По его словам, в рамках работы Конституционной комиссии есть возможность исправить исторические ошибки. Он напомнил, что согласно действующему тексту Конституции референдум называется республиканским.

— Однако, как вы знаете, референдум должен проводиться только по самым важным вопросам. Поэтому название референдума не должно меняться на что-либо другое, а проведение должно соответствовать главному требованию — единству народа. В этой связи предлагается заменить название «республиканский референдум» на «народный», «национальный» или «общенациональный референдум», — сказал депутат.

Напомним, что в эти минуты проходит прямой эфир пятого заседания Комиссии по конституционной реформе.