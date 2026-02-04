Депутат разъяснил принцип исторической преемственности в проекте новой Конституции РК

— История — самая надежная опора государства. В новом проекте Конституции Казахстана принцип исторической преемственности выдвинут на первый план. Это конкретная норма, которая в правовом поле закрепляет тысячелетнюю историю развития государства, национальный культурный код и управленческий опыт. В этом контексте отражение понятия «Ұлы дала» («Великая степь») в Конституции является наглядным доказательством закрепления исторической преемственности на правовом уровне, — отметил мажилисмен.

По его словам, понятие «Ұлы дала» отражает историческое пространство казахстанской государственности, ее культурный код и философию ответственности. А историческая преемственность выступает своего рода правовым мостом, соединяющим прошлое, настоящее и будущее страны. Она разъясняет и другим государствам глубинные корни государственности, национальные традиции и цивилизационную непрерывность Казахстана.

— Этот принцип соответствует и международной практике. Такие страны, как Китай, Венгрия, Польша и Литва, прямо закрепили в своих Конституциях историческую преемственность как основу национального суверенитета. Разве они восприняли это как угрозу? Нет. Это не создает ни привилегий, ни разделения. Напротив, такой подход укрепляет целостность и устойчивость государства. Для Казахстана это также логичный и справедливый шаг, — подчеркнул Еркин Абиль.

Отметим, 31 января Комиссией по Конституционной реформе опубликован проект новой Конституции Казахстана, ознакомиться с ним можно по ссылке.