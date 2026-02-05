РУ
    17:23, 05 Февраль 2026

    Депутат Мажилиса выступил с инициативой закрепить за Нацбанком исключительное право на эмиссию тенге

    Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов выступил с инициативой конституционно закрепить статус национальной валюты и полномочия Национального банка, передает корреспондент агентства Kazinform. 

    Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов
    Фото: Конституционный суд РК

    — Денежное обращение как базовый элемент финансовой системы предполагает не только наличие установленной валюты, но и четкое определение института, отвечающего за ее выпуск, регулирование, стабильность и ее защиту. Такое конституционное закрепление обеспечивает ясность, институциональную устойчивость и предсказуемость финансовой системы, — отметил депутат. 

    В этой связи депутат предложил в первом разделе Конституции «Основы конституционного строя» закрепить норму, согласно которой денежной единицей и национальной валютой Республики Казахстан является тенге, а исключительное право на ее эмиссию принадлежит Национальному банку РК.

    Напомним, Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.  

    Данира Искакова
