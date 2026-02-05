Депутат Мажилиса выступил с инициативой закрепить за Нацбанком исключительное право на эмиссию тенге

— Денежное обращение как базовый элемент финансовой системы предполагает не только наличие установленной валюты, но и четкое определение института, отвечающего за ее выпуск, регулирование, стабильность и ее защиту. Такое конституционное закрепление обеспечивает ясность, институциональную устойчивость и предсказуемость финансовой системы, — отметил депутат.

В этой связи депутат предложил в первом разделе Конституции «Основы конституционного строя» закрепить норму, согласно которой денежной единицей и национальной валютой Республики Казахстан является тенге, а исключительное право на ее эмиссию принадлежит Национальному банку РК.

Напомним, Комиссия по Конституционной реформе на основе предложений граждан и экспертного сообщества подготовила проект новой Конституции. Документ был опубликован 31 января.