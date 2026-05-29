Депо для обслуживания электровозов строит в Арыси французская компания Аlstom

В городе Арыси ведется строительство нового сервисного депо для электровозов компании Alstom — ведущего международного партнера в сфере транспортного машиностроения, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Реализация проекта повысит стратегический потенциал города в качестве важнейшего железнодорожного узла и придаст мощный импульс развитию транспортно-логистической отрасли региона, рассказали в пресс-службе акима Туркестанской области.

Для представителей профильных ведомств и журналистов был организован ознакомительный пресс-тур, в ходе которого участники смогли оценить текущие темпы строительных работ на объекте. В мероприятии приняли участие заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев, чрезвычайный и полномочный посол Французской Республики в РК Сильван Гиоге, управляющий директор Alstom по Западной и Центральной Азии Жером Бойе, аким города Арысь Кайсар Манкараев, а также представители национальной компании «Қазақстан темір жолы» и отраслевых ведомств.

В ходе встречи заместитель акима Туркестанской области Ертай Алтаев подчеркнул особую значимость проекта для региона.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Этот проект — важнейшая инициатива, которая не только увеличит производственный потенциал Арыси, но и откроет путь к новому этапу развития всей области. Подобные совместные проекты с международными партнерами наглядно демонстрируют диверсификацию городской экономики. Самое главное — это создание новых рабочих мест для местных жителей и предоставление отличных возможностей для профессионального роста молодых специалистов, — отметил замакима области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Сильван Гиоге в своей речи остановился на ключевых аспектах экономического сотрудничества двух стран.

— Взаимодействие между Казахстаном и Францией с каждым годом выходит на качественно новый уровень, ярким подтверждением чему служат проекты, реализуемые компанией Alstom в Казахстане. Строящееся сервисное депо в Арыси — это осязаемый результат доверия и долгосрочного партнерства наших государств. Такие проекты дают серьезный импульс не только экономике, но и комплексному развитию регионов, — заявил он.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В рамках мероприятия также состоялась официальная церемония открытия памятной доски, знаменующей успешный ход реализации проекта.

Новый объект возводится в рамках инвестиционного соглашения между компанией Alstom и Правительством Республики Казахстан. Депо в Арыси станет одним из четырех сервисных центров, которые планируется построить на территории страны.

После запуска объект превратится в высокотехнологичное железнодорожное депо и станет главным производственным центром по техническому обслуживанию и ремонту электровозов в регионе. Мощности нового центра позволят ежемесячно обслуживать до 120 локомотивных секций (до 1440 секций в год).

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По словам специалистов, проект позволит значительно повысить техническую готовность локомотивного парка, что укрепит эффективность и надежность железнодорожных грузоперевозок как на внутренних, так и на международных маршрутах. Кроме того, стратегическое расположение города вдоль Срединного коридора (ТМТМ) повышает значимость нового депо как регионального сервисного хаба. Это, в свою очередь, будет способствовать дальнейшему укреплению транзитного потенциала Казахстана.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Проект реализуется в рамках масштабной инвестиционной программы объемом 50 млн евро, направленной на развитие региональных сервисных центров по всей стране. Ожидается, что в результате ее выполнения в республике будет создано около 700 новых рабочих мест.

В завершение визита гостям продемонстрировали ход строительных работ и подробно ознакомили их с ключевыми возможностями будущего депо и современными технологическими решениями, которые будут здесь внедрены.