Деньги из ЕНПФ на «зубы»: АФМ показало изъятое имущество у преступных групп
Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны, чтобы вывести деньги из ЕНПФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.
На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.
В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.
Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу показало изъятое имущество.
Напомним, с 15 сентября «Отбасы банк» приостановил прием заявок на снятие пенсионных для лечения зубов.