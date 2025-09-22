РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:56, 22 Сентябрь 2025 | GMT +5

    Деньги из ЕНПФ на «зубы»: АФМ показало изъятое имущество у преступных групп

    Организаторы схем использовали более 30 стоматологических клиник, якобы расположенных в городах Атырау, Астана, Алматы, Шымкент, Актау и других регионах страны, чтобы вывести деньги из ЕНПФ, передает агентство Kazinform со ссылкой на Агентство РК по финансовому мониторингу.

    АФМ показало изъятое имущество
    Фото: кадр из видео

    На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

    В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

    Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу показало изъятое имущество.

    Напомним, с 15 сентября «Отбасы банк» приостановил прием заявок на снятие пенсионных для лечения зубов.

    Теги:
    ЕНПФ АФМ Видео
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
    Сейчас читают