Деньги из ЕНПФ на «зубы»: АФМ показало изъятое имущество у преступных групп

На самом деле данные медорганизации существовали лишь на бумаге, услуги гражданам они не оказывали. Всего ими выведено свыше 200 млрд тенге.

В последующем, на деньги вкладчиков АО «ЕНПФ» подозреваемые приобрели 15 элитных автотранспортных средств (Mercedes-Benz G-class, GLE, BMW X-7, Porsche Taycan, Cadillac Escalade) стоимостью более 600 млн тенге, брендовые ювелирные изделия, а также коммерческие помещения, квартиры и земельные участки.

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу показало изъятое имущество.

Напомним, с 15 сентября «Отбасы банк» приостановил прием заявок на снятие пенсионных для лечения зубов.