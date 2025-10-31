РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:12, 31 Октябрь 2025 | GMT +5

    День военного связиста отмечают в Казахстане

    31 октября 1994 года директивой министра обороны было создано Управление связи Генерального штаба Вооруженных сил РК. Событие стало отправной точкой развития современной системы военной связи в армии Казахстан, передает Kazinform со ссылкой на Минобороны РК.

    связист
    Фото: Минобороны РК

    — В настоящее время войска связи представляют собой высокомобильные подразделения, оснащенные современными автоматизированными системами управления, средствами защиты каналов передачи данных, радиорелейными и спутниковыми комплексами.

    Специалисты войск связи в круглосуточном режиме обеспечивают бесперебойное и устойчивое управление подчиненными соединениями, частями, подразделениями, боевыми средствами и оружием. Свой высокий профессионализм они неизменно подтверждают на стратегических, командно-штабных, специальных учениях и тренировках, — говорится в сообщении.

    Офицеров-связистов готовят в алматинском Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, сержантский состав — в столичном Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова. Азы военно-учетных специальностей младшего уровня солдаты срочной службы осваивают в учебном центре войск связи в Алматинской области.

    А профессиональная подготовка магистрантов и докторантов по профильным направлениям осуществляется на кафедре связи и информационной безопасности Национального университета обороны РК. 

    — В системе управления войсками военные связисты являются гарантами надежных коммуникаций. Они обеспечивают повседневную жизнедеятельность войск, несение боевого дежурства, организацию боевой подготовки, а также постоянную готовность Вооруженных сил к современным вызовам и угрозам. И эту миссию они выполняют достойно, ответственно и на высоком профессиональном уровне, — подчеркивают в Минобороны РК.

    Ранее сообщалось, что Минобороны Казахстана усиливает контроль после падения дрона в ЗКО.

    Теги:
    Военные Вооруженные силы Минобороны РК
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают