День военного связиста отмечают в Казахстане

— В настоящее время войска связи представляют собой высокомобильные подразделения, оснащенные современными автоматизированными системами управления, средствами защиты каналов передачи данных, радиорелейными и спутниковыми комплексами. Специалисты войск связи в круглосуточном режиме обеспечивают бесперебойное и устойчивое управление подчиненными соединениями, частями, подразделениями, боевыми средствами и оружием. Свой высокий профессионализм они неизменно подтверждают на стратегических, командно-штабных, специальных учениях и тренировках, — говорится в сообщении.

Офицеров-связистов готовят в алматинском Военно-инженерном институте радиоэлектроники и связи, сержантский состав — в столичном Военном колледже имени Сагадата Нурмагамбетова. Азы военно-учетных специальностей младшего уровня солдаты срочной службы осваивают в учебном центре войск связи в Алматинской области.

А профессиональная подготовка магистрантов и докторантов по профильным направлениям осуществляется на кафедре связи и информационной безопасности Национального университета обороны РК.

— В системе управления войсками военные связисты являются гарантами надежных коммуникаций. Они обеспечивают повседневную жизнедеятельность войск, несение боевого дежурства, организацию боевой подготовки, а также постоянную готовность Вооруженных сил к современным вызовам и угрозам. И эту миссию они выполняют достойно, ответственно и на высоком профессиональном уровне, — подчеркивают в Минобороны РК.

Ранее сообщалось, что Минобороны Казахстана усиливает контроль после падения дрона в ЗКО.