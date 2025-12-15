День тюркской языковой семьи отметили в Аммане при участии Казахстана

Мероприятие состоялось 13 декабря в Турецком культурном центре имени Юнуса Эмре под эгидой посольства Турции в Иордании и было приурочено к объявлению ЮНЕСКО 15 декабря Всемирным днем тюркской языковой семьи. Дата связана с расшифровкой Орхонских надписей в 1893 году датским ученым Вильгельмом Томсеном.

Фото: Kazinform

В программе приняли участие дипломатические представительства Турции, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и Кыргызстана, а также представители турецких учреждений в Иордании, средств массовой информации и студенты, изучающие тюркские языки.

Фото: Kazinform

В культурной части программы прозвучали произведения и выступления, представлявшие разные тюркские сообщества. В частности, от Кыргызстана были заявлены стихотворение об Иссык-Куле и чтение фрагмента из эпоса «Манас», а Узбекистан представил поэтический номер и узбекский народный танец. На стендах стран-участниц гостям также предложили угощения, отражающие национальные кухни, включая узбекскую и кыргызскую.

Казахстанская экспозиция и культурная программа

Посольство Республики Казахстан в Иордании представило на мероприятии традиционную казахскую юрту как символ национальной идентичности и гостеприимства, а также элементы казахской гастрономической культуры.

Фото: Kazinform

Гостям были предложены блюда национальной кухни, подготовленные проживающими в Иордании представителями казахской диаспоры, отражающие исторические и культурные традиции Казахстана.

Отдельное внимание было уделено музыкально-хореографической части казахстанской программы. В рамках культурных выступлений прозвучал казахский кюй в сопровождении домбры, а также были представлены казахские народные танцы, включая «Бипыл» и «Қара жорға», что вызвало интерес у иорданской аудитории и участников из других стран.

Фото: Kazinform

Язык как культурное наследие

Центральным элементом образовательной части программы стала конференция о историческом развитии тюркского языка и его диалектов.

Студенты факультета тюркологии продемонстрировали сравнительное звучание различных тюркских языков и диалектов, наглядно показав их родство и разнообразие.

Культурная программа включала поэтические чтения, хоровые и сольные музыкальные номера, театральную постановку «Любовь Мете хана к родине», представленную студентами Иорданского университета.

Фото: Kazinform

Завершающей частью мероприятия стали традиционные тюркские игры, включая асык ату и перетягивание каната (аркан тарту), в которых приняли участие студенты и гости.

Фото: Kazinform

Тюркские языки

Выступая на открытии, посол Турции в Иордании Якуп Джаймазоглу подчеркнул, что тюркский язык является не только средством общения, но и носителем общей исторической памяти, идентичности и культурных ценностей народов, проживающих на обширном пространстве от Восточной Азии до Средиземноморья.

Фото: Kazinform

По словам организаторов, проведение Дня тюркской языковой семьи в Аммане стало одним из первых подобных мероприятий после решения ЮНЕСКО, принятого в ноябре 2025 года на Генеральной конференции организации в Самарканде. На ней было объявлено о провозглашении 15 декабря «Всемирным днем тюркской языковой семьи».

Значение подобных инициатив отметила один из организаторов мероприятия — доцент Иорданского университета, специалист по тюркологии Багдагул Муса.

По ее словам, с точки зрения образования и культурного диалога проведение Дня тюркской языковой семьи в Иордании имеет особую важность, поскольку тюркские языки занимают самостоятельное и значимое место среди языков мира. Несмотря на то, что сегодня большинство из них являются отдельными языками, они происходят из единого тюркского языкового древа и имеют общие корни.

Фото: Kazinform

— Тюркские языки, оставившие в истории неизгладимый след и обладающие богатым культурным наследием, при условии тесного взаимодействия способны в перспективе занять достойное место среди наиболее распространенных языков мира и добиться более широкого международного признания, — отметила она.

Б. Муса подчеркнула, что продвижение и поддержка родных языков за рубежом является общей ответственностью их носителей. По ее словам, если невозможно повысить их престиж, то как минимум следует стремиться не наносить ему ущерба, начиная с бережного отношения к языку внутри собственных сообществ.

Фото: Kazinform

Говоря об иорданском контексте, казахстанка-тюрколог обратила внимание на растущий интерес к тюркским языкам в системе высшего образования страны. В частности, в Иорданском и Ярмукском государственных университетах действуют самостоятельные кафедры турецкого языка, а в ряде других вузов он преподается как второй или третий иностранный язык. В перспективе, по ее мнению, учебные программы могут быть расширены за счет включения курсов по другим тюркским языкам.

Фото: Kazinform

При этом, как отметила Багдагул Муса, подобные культурные мероприятия имеют важное значение не только для студентов и специалистов, но и для представителей тюркских диаспор, проживающих в Иордании. Для них такие встречи становятся формой духовной поддержки и возможностью сохранить связь с культурой и языком вдали от родины.

Фото: Kazinform

Она также подчеркнула, что представление тюркских языков, включая казахский, на международных культурно-образовательных площадках имеет особое значение. По ее словам, подобные инициативы способствуют укреплению гуманитарных связей и взаимопонимания между странами.