День рождения Абая: посещение Мекки казахской поэзии

СЕМЕЙ-АБАЙСКИЙ РАЙОН. КАЗИНФОРМ – «Дорогу в Абайский район Восточно-Казахстанской области называют «дорогой великих», - сказала экскурсовод Умитгайша Ибраева корреспонденту МИА «Казинформ», когда мы выехали из города Семея в направлении районного центра Абайского района села Караул.

Как известно, Абайский район стал родиной трех известных личностей – Абая, его племянника Шакарима и Мухтара Ауэзова. Поэтому она считается священной. Жидебай называют еще Меккой казахской поэзии.

При выезде из Семея в сторону Абайского района расположена стела с лирой, символизирующей поэзию. Рядом - на каменной плите, картина со сценой охоты, над ней надпись большими буквами: «Абай жолы».

По информации экскурсовода, в Абайском районе площадь музея-заповедника занимает 6400 га. В него входят 16 объектов. В том числе дом-музей Абая в урочище Жидебай, колодец Кунанбая, могилы Зере и Улжан, мемориальный комплекс «Абай-Шакарим», мечеть комплекса.

На улице стояла сильная жара, вдоль дороги раскинулись бескрайние степи с небольшими холмами и горами у горизонта. Здесь начинается Казахский мелкосопочник, горы Шынгыстау. По преданию, именно в этих горах потрясателя Вселенной Шынгыс хана подняли на белой кошме. А еще дальше – в 80 км от районного центра Караула располагается пещера Коныр аулие.

Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» расположен примерно в 180 километрах от города Семея, в урочище Жидебай.

Чтобы добраться до урочища Жидебай, нам пришлось свернуть с основной дороги вправо. По пути мы проехали несколько домов. Оказалось, что в них живут сотрудники музея.

Поразило, что они находятся здесь практически все время, ведь рядом нет населенного пункта – только музеи и мемориальный комплекс. Но, как они рассказали, в теплую погоду – весной, летом и осенью – сюда приезжают чуть ли не каждый день посетители, желающие поклониться праху великого поэта, прочесть молитвы на его могиле.

Как отметила Умитгайша Ибраева во время специальной экскурсии для корреспондента Казинформа: «Мемориальный комплекс «Абай-Шакарим» был построен к 150-летию Абая, в 1995 году. Архитектором комплекса является Бек Ибраев. Комплекс выполнен из белого мангистауского известняка-ракушечника. Платформа стилобат длиной 200 метров и шириной 65 метров. Высота платформы – 5 метров. Платформа состоит из трех ярусов – трех уровней вселенной по мифологии казахов. Нижний ярус – черный - обозначает подземный мир, средний – красный – жизнь на земле и верхний – белый – высший мир духов и Аллаха. Высота башни, где похоронен Абай – 32,5 метра, башни, где погребен Шакарим, – 31,5 м».

При входе в комплекс стоит светильник – шырак.

Далее идет длинный коридор.

В центре комплекса находится амфитеатр – внизу сцена и сверху вокруг места для зрителей. Здесь поэты состязаются в чтении стихов, проводятся культурные мероприятия.

Справа от амфитеатра находится башня с могилой Абая. Дверь в башню могут открывать только мужчины.

Внутри все наполнено светом, такое ощущение, что все вокруг излучает свет.

Рядом с могилой акына захоронен его брат Оспан. Прочли молитвы.

Как сообщила Умитгайша Ибраева, на стенах башен написаны 99 имен пророков. Купол напоминает небо, звезды, в оформлении плит использованы растительные мотивы.

У задней стены стоит шырак – светильник.

Пол выложен из мраморной мозаики.

Несмотря на жару на улице, здесь очень прохладно.

Вокруг башни Абая находятся маленькие башенки, символизирующие плеяду его учеников-поэтов.

По краям комплекса находятся башни – они предусмотрены для паломников, ночного чтения молитв и совершения ритуалов.

Башня над могилой Шакарима

Если на куполе башни Абая были звезды, то в башне Шакарима будто капли слез.

Это символизирует нелегкую судьбу племянника Абая. Вся жизнь Шакарима была очень сложной. Он рано лишился матери и отца. А в последние годы жизни уединился в горах и много писал, размышлял над бренностью бытия. Рядом похоронен его сын Ахат.

Возле комплекса сохранилось захоронение жены Абая Еркежан. Старые стены, заботливо огородили современными, чтобы сберечь от ветров.

Слева от входа в мемориальный комплекс расположена четырехкупольная мечеть.

По словам сотрудников, здесь проводятся поминки (ас). Для этого стоят столы.

Совсем неподалеку находятся могилы матери Абая Улжан и бабушки Зере, которые с детства вложили очень много любви и души в воспитание будущего поэта.

Рядом сохранилась одна из стен, сложенная из кирпича. Вызывает удивление, что до сих пор не изучен состав этих кирпичей, которые смогли выдержать больше века.

А в 1,5 километрах от мемориального комплекса находится дом-музей Абая – зимовка, родовое поместье.

Поэт переехал сюда в 1894 году, в 1892 году умер его брат Оспан, который жил здесь, и Абай по закону амангерства должен был жениться на его вдове Еркежан. И вот он переехал в родовое поместье, прожил здесь последние 10 лет жизни. Этот период был очень плодотворным. Абай написал здесь «Слова назидания». Он по своему плану построил зимовку. Она была разрушена и восстановлена на 125-летие по словам очевидцев.

В 1945 году, к 100-летию Абая, зимовка была реорганизована в дом-музей.

Полностью же она была восстановлена к 125-летию Абая и дополнена литературной экспозицией к 150-летию поэта.

Во дворе, справа от входа установлен бюст Абая.

В коридоре воссоздана атмосфера того времени, в котором жил и творил Абай.

Представлено генеалогическое древо рода Абая.

Потомки Абая проживают в Алматы, это Айдос Эрнесулы и Данияр Айдарулы Акылбаев.

Один из разделов знакомит с гостями аула Абая. Среди них были композиторы, певцы Биржан сал Кожагулов, Мади Бапиев, ученики Абая, преемники его литературных традиций, поэты Арип Танирбергенов, Асет Найманбаев, Уайыс Шондыбаев.

Поэты распространяли в устной форме произведения своего наставника в других уездах. Продолжая традиции Абая, изучали произведения русской классической литературы, делали переводы.

Следующий раздел экспозиции отражает дружеские взаимоотношения Абая с политическими ссыльными. Они помогали ему глубоко изучать русскую и западноевропейскую художественную, историческую литературу. Ссыльные друзья Абая были гостями его аула. По воспоминаниям сына Абая Турагула, племянника Какитая Искакова, Е. Михаэлис и С. Гросс гостили в ауле Абая.

Это надпись на камне, сделанная любимым сыном Абая Магауей. Она гласит: «Всякий проходящий мимо пусть прочитает молитву и помянет меня добрым словом».

Столовая

Столовая комната находится слева от входа. Здесь размещена печь, имеющая куполообразный верх. В ней установлены два казана. Как отметила сотрудница музея Лаура, в большом казане варилось мясо, в казане поменьше — легкая пища. Оба казана закрывались деревянными крышками. Куполообразный верх печи предохранял комнату от пара.

Здесь представлена деревянная посуда: астау — блюдо для разведения курта, кумысный набор. В комнате также располагаются шкафы для посуды, кебеже — ларь для хранения пищи, асадал — шкаф на высоких ножках для хранения пищи и продуктов.

Вся мебель изготовлена местными мастерами из дерева. С правой стороны от окна находится деревянная кровать, лицевая сторона которой инкрустирована костью. По словам экскурсовода, у головы и к ногам кровать поднимается, то есть наши предки знали, что так полезно для кровообращения.

Над кроватью — старинный ковер из черного бархата с красными аппликациями, оригинал. Он принадлежал жене Абая Дильде.



Как отметила экскурсовод, в урочище Жидебай прошли последние 10 лет жизни поэта. Они были наполнены плодотворным трудом.

В Жидебае, были написаны 75-76 лирических стихов Абая. Здесь также им были написаны 27 из 45-ти «Слов назидания», осуществлены переводы произведений Лермонтова и Крылова. Жидебай для Абая был источником поэтического вдохновения и философских раздумий.

На фото перо поэта и любимая домбра, у которой три струны, как у балалайки. Абай играл играл именно на ней – особой, трехструнной домбре.

Лирические произведения Абая перекликаются со «Словами назидания» — «Карасоз» или «Гаклии».

«Слова назидания» («Гаклии») были написаны в 1890-1898 гг. «Карасоз» — это разговоры поэта с самим собой, заметки и размышления о том, что он видел, что прочитал, что сочинял.

В 90-х годах Абай переводил Михаила Лермонтова и Ивана Крылова. Из творчества М. Лермонтова он перевел «Кинжал», «Выхожу один я на дорогу», «Дары Терека», «Парус», отрывки из «Демона».

Гостиная комната

Пол здесь устлан коврами ручной работы — сырмак. А на стене висит ворсовый ковер. Среди экспонатов можно увидеть и старинный музыкальный инструмент — кобыз.

Также в гостиной комнате расположен столик с национальной игрой тогызкумалак, счеты.

Рабочий кабинет

Это любимая комната Абая, здесь поэт проводил очень много времени. Он работал, читал, писал стихи. Вся обстановка комнаты сохранила творческую атмосферу.

На письменном столе – рукопись великого поэта, перо и книги.

Рукопись Абая - письмо сыну Магауе.

В шкафу и на столе – книги на пяти языках.

В следующей комнате на стене находится такия — головной убор Кунанбая, привезенный им из Аравии во время паломничества в Мекку. Она передана в музей правнуком Абая — Багфуром Акылбаевым.

На стенах висят фотографии: Абай с сыновьями Акылбаем и Турагулом, Абдрахман — средний сын Абая, Оспан — младший брат Абая.

Здесь же находится казахская деревянная кровать с убранством. В центре — круглый стол с набором для кумыса, отделанным серебром.

Возле печи большой медный таз, в котором купали маленького Абая, кумган.

Комната Еркежан

Еркежан — жена Оспана, младшего брата Абая. После смерти Оспана, по казахскому обычаю аменгерства, Абай должен был жениться на Еркежан. На воспитании Еркежан еще при жизни Оспана, находились внуки Абая, дети Акылбая: Аубакир и Пакизат. Поскольку всю свою жизнь Еркежан провела в Жидебае, большинство сохранившихся предметов принадлежат ей.

Женские серебряные украшения. Серебро очень почиталось у казахов. Сундуки с украшениями и одеждой.

Камзол и такия ручной работы.

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Серебряное седло Еркежан

По словам экскурсовода, охотничьим ружьем центрального боя Абай был награжден Западно-Сибирским генерал-губернатором бароном Таубе в 1890 году «За усердную службу и особые заслуги».

Деревянная кровать с убранством – приданное Еркежан. На вопрос о том, что Еркежан итак была в семье, будучи женой Оспана, неужели и ей полагалось приданное при выходе замуж за его брата Абая, мне ответили, что по традиции так было положено. А традиции в те времена свято чтили.

Также в доме воссоздана шошала (коптильня, холодильник) – место, где коптили мясо и развешивали его на деревянных столбах. По центру стоит казан.

На улице под навесом из деревянных жердей можно увидеть повозки - зимний и летний варианты. Попрощались с сотрудниками музея.

Рядом с музеем находится памятный знак – центр Евразийского континента. Надпись «Центр Евразийского континента» с четырех сторон пирамиды написана на разных языках: казахском, русском, английском, китайском.

Когда мы уезжали, в музей приехала семья с маленькими детьми.

Поездка в Абайский район, на Родину великого казахского поэта Абая Кунанбаева была информационно насыщенной. По времени она практически заняла весь день. Но после посещения чувствуешь заряд энергии, исходящей от этой святой земли, подарившей нашему народу гения, уникальной личности, оказавшей влияние на формирование и дальнейшее развитие казахской литературы и культуры в целом.

Таким стало путешествие на родину великого казахского поэта, просветителя, общественного деятеля Абая Кунанбаева.

Как сообщалось, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил придать родине великого Абая высокий статус и сделать его популярным местом паломничества. Также глава государства подписал Указ о праздновании на высоком уровне 175-летия Абая.

Фото автора и Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили»