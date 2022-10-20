День Республики: почему дата 25 октября считается ключевой в истории Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В этом году впервые за много лет в Казахстане будет праздноваться национальный праздник - День Республики. Эта дата в стране не отмечалась в течение 13 лет. Указом Главы государства она был вновь включена в календарь как национальный праздник. О том, почему 25 октября следует считать началом отсчета зарождения республики, и как праздничный день будут отмечать казахстанцы, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

25 октября - важнейшая дата в истории Казахстана

25 октября для нашей страны - одна из важнейших дат в истории Казахстана. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете Казахской ССР. По сути, это был первый шаг страны на пути к независимости.

Декларация провозгласила суверенитет Казахской ССР и декларировала политико-правовые основы Казахстана как независимого государства. В ней впервые были закреплены такие принципы государственности как целостность, неделимость и неприкосновенность территории, развитие культуры народов и их языков, укрепление национальной самобытности.

В документе также был провозглашен принцип самостоятельного решения политических, экономических и социальных проблем. КазССР получала право на создание собственных внутренних войск, органов государственной безопасности и внутренних дел. А Президент признавался руководителем страны, главой административно-исполнительной высшей власти.

В итоге 25 октября был включен в перечень государственных праздников в 2001 году. Однако позже в 2009 году указом Первого Президента страны он был исключен из перечня государственных праздников.

День Республики - национальный праздник

Возродить празднование Дня Республики предложил Президент РК Касым-Жомарт Токаев на первом заседании Национального курултая в июне текущего года. Глава государства отметил, что День Республики должен праздноваться, как национальный праздник. А День Независимости Президент предложил отмечать, как день памяти национальных героев и внести в перечень государственных праздников.

В сентябре текущего года Сенат Парламента принял поправки в закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников». В результате, 25 октября был установлен Днем Республики - национальным праздником, а 16 декабря - Днем Независимости - государственным праздником.

«В соответствии с данным законом, 25 октября утверждается национальным праздником, Днем Республики. Это историческое и очень важное решение. Независимость нашей страны действительно начинается с этой даты. Поэтому утверждение этого дня как национального праздника – важный шаг с точки зрения государственности и суверенитета. Надеемся, что в дальнейшем этот праздник внесет свой вклад в популяризацию и укрепление независимости», – сказал спикер Сената Маулен Ашимбаев после единогласного принятия законопроекта.

Национальный праздник VS государственный праздник – в чем разница?

Согласно законодательству, национальные праздники - это праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности. Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах. Таким образом, после внесенных поправок в законодательство, День Республики стал единственным национальным праздником страны.

По мнению казахстанского историка Жаксылыка Сабитова, возвращение праздника День Республики - исторически справедливое решение.

«Дата 25 октября ранее праздновалась, а затем ушла в тень. Сейчас снова возвращается на свое место. И это оправданно. На самом деле 25 октября - это дата экономического суверенитета, экономической независимости страны. Когда Казахстан стал реально осознавать свои национальные интересы в экономике. По сути, сделать качество жизни в Казахской ССР лучше. Поэтому эта дата важна, безусловно», - сказал Жаксылык Сабитов.

«Казахстан, провозгласив свой суверенитет, начал свой путь к независимости. А Декларация (25 октября 1990 года) стала первым шагом и важным этапом в процессе получения независимости, который обозначил национальные интересы Казахстана в сфере экономики», - подчеркнул историк.

Что касается того, почему 25 октября установлен национальным праздником, Жаксылык Сабитов отметил, что практика по решению какой праздник будет национальным, а какой государственным - это практика национального строительства, которая есть во всех государствах. Изменяя эти практики, государство устанавливает, какие даты нужно считать ключевыми с точки зрения истории страны.

Как будут праздновать День Республики

В этом году в честь Дня Республики казахстанцы отдохнут три дня - 23, 24 и 25 октября. 22 октября, суббота, станет рабочим днем.

Праздничные программы пройдут во всех регионах страны. В них запланированы спортивные состязания, экологические и патриотические акции, концерты, фестивали и велотуры.

Каждый казахстанец может принять участие в спортивном челлендже

В честь Дня Республики спортсмены столицы запустили спортивный патриотический челлендж «Қыран елім – Қазақстаным!». Участники патриотической акции собрались на площади Государственных символов, таким образом, отмечая, спортивные победы молодой республики на международных татами, кортах, треках и рингах. Акция проводится с целью пробудить патриотические чувства, показать единство народа и на спортивной арене, а также отметить достижения нашей страны на этом поприще.

Присоединиться к патриотической акции может каждый. Для этого нужно публиковать видеоролики на личных страницах горожан с хэштегами #РеспубликаКүні, #ДеньРеспублики. Челлендж будет передаваться по всей стране как эстафета и продлится до конца октября. Первыми эстафету получили жители города Атырау. В целом, по мнению организаторов, челлендж будет способствовать развитию отечественного спорта.

Что запланировано для школьников

21 октября во всех казахстанских школах и колледжах страны пройдут торжественные линейки, приуроченные к Дню Республики, где школьники и студенты исполнят гимн, а также состоится единый республиканский классный час на тему «Қазақстан - туған жерім, туған елім!».

«Утвержден республиканский план мероприятий по празднованию Дня Республики в организациях образования страны. День Республики - это важный праздник, который символизирует государственность. Важно с самого детства прививать детям любовь к Родине, уважение к Государственным символам, национальным и государственным праздникам. Именно поэтому мы запланировали творческие, учебно-воспитательные, спортивные и торжественные мероприятия для всех школах страны», - рассказала председатель Комитета среднего образования Министерства просвещения Гульмира Каримова.

В рамках мероприятий учащиеся будут писать общереспубликанский диктант на тему: «Атамекен», ученики 5-11 классов будут участвовать в общереспубликанском конкурсе эссе, а для старшеклассников будут организованы дебаты и другие мероприятия на тему: «Я гражданин своей страны!».

А в рамках общереспубликанской патриотической акции «Қыран елім - Қазақстаным!» (эстафета, о которой написано выше) запланирован конкурс чтецов, спортивные соревнования и республиканский творческий конкурс рисунков «Ұлттың ұлы ұстаздары».

Куда можно сходить в праздничные дни

В целом, акиматы городов творчески подошли к празднованию национального праздника, запуская креативные челленджи, акции, в том числе и благотворительные мероприятия.

Например, в Алматы 21 октября в 11:00 в Малом зале им. аль-Фараби в Казахстанско-Британском техническом университете состоится научно-практическая конференция, посвященная Дню Республики. В данном мероприятии примут участие депутаты Верховного Совета КазССР XII созыва, которые принимали исторический документ - Декларацию о государственном суверенитете Казахской ССР, представители научной интеллигенции, НПО и депутаты маслихата.

А 22 октября в 17:00 во Дворце Республики состоится торжественный концерт с участием звезд казахстанской эстрады.

23 октября с 07:00 по 13:00 будет проведен массовый благотворительный забег Charity Music Run. Стартует забег от парка Первого Президента. Планируется, что в нем примут участие 1700-2000 человек.

25 октября в 11:00 пройдет торжественный подъем Государственного флага и исполнение Государственного гимна в рамках акции «Патриотизм дауысы» на площадке перед высокогорным комплексом «Медеу». Впрочем, гимн в этот день будет звучать на многих площадках города и во всех уголках страны.

В других городах, например, в Шымкенте к Дню Республики приурочены театральные представления. Для детей 26-27 октября в 18:30 в Шымкентском городском казахском академическом театре драмы имени Ж. Шанина будет поставлена драма Сая Касымбека «Ат жалман ғасыр», посвященная 130-летию Шанина.

Еще до праздников в Карагандинской области стартовала 14 октября молодежная экологическая акция «Табиғатты аялайық», в рамках которой проводится уборка парков, дворов, скверов, лесных массивов. 15 октября был запущен общенациональный челлендж «Творим добро вместе». Он проходит в соцсетях, где можно разместить мотивационный ролик с хештегами #творимдобровместе, #ДеньРеспублики.

В преддверии Дня Республики по всей области будут организованы благотворительные акции. С праздником поздравят ветеранов, многодетные семьи, социально уязвимые слои населения. А 22 октября в Казахском драматическом театре имени Сакена Сейфуллина состоится торжественное собрание с праздничным концертом.

В столице пройдут массовые народные гуляния и концерты. Во Дворце мира и согласия состоится национальное музыкальное шоу Máńgilik El Daýysy. На его сцене лучшие артисты Казахстана исполнят песни, любимые всей страной.

На площади EXPO под открытым небом пройдет праздничный концерт «Қазақстаным менің!», организованный Государственной академической филармонией.

В концертном зале Государственной академической филармонии (бывший Конгресс-холл) состоится республиканский айтыс - состязание акынов со всей страны в искусстве игры на домбре и импровизации.

Также в праздничный вечер в ЦКЗ Qazaqstan пройдет концерт, посвященный творчеству Розы Рымбаевой.

Кроме того, с 20 по 26 октября жителям города можно будет посетить тематическую выставку «Тәуелсіздік – елімнің ерлік жолы» в музее имени Сакена Сейфуллина.

В целом, казахстанцы впервые за много лет будут праздновать День Республики. По мнению Президента РК, национальный праздник День Республики должен стать символом смелого шага нашей страны к государственности.

Фото: ortcom.kz