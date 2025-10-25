День Республики. О чем писал Kazinform 35 лет назад

Фундамент независимости

Декларация о государственном суверенитете, принятая 35 лет назад — фундамент, на котором формировалась независимость Казахстана. Документ разрабатывался в сложнейших условиях развала экономики СССР и начавшегося «парада суверенитетов», став переломным моментом в истории страны.

Фото: из архива газеты «Казахстанская правда»

Чтобы оценить масштаб события, важно подчеркнуть несколько ключевых моментов, отражающих специфику того времени.

Во-первых, несколько поколений людей воспитывались в условиях советской реальности и не все приветствовали перемены, что наблюдалось даже в Парламенте того времени — Верховном совете.

Во-вторых, политическая декларация без экономической основы не имела бы нужной силы и значимости. И здесь важно отметить, что до ее принятия уже были приняты меры для обретения реального экономического суверенитета.

Но главное следует пояснить, что обретение Независимости — это процесс, растянутый во времени. И отсчет стоит начать с декабрьских событий 1986 года. Казахстан первым выступил против существующей политической системы на территории бывшего СССР, став катализатором демократизации и предвестником независимости.

История, словно сжатая до упора пружина, распрямлялась с невероятной скоростью. Уже спустя три года, вопросы самостоятельности Казахстана обсуждались на трибунах Кремля. В 1989 году активно принимались решения, призванные дать стране экономическую и юридическую самостоятельность, а слово «суверенитет» не сходило с полос республиканских СМИ.

Фото: Kazinform

О перекосах в экономике и торговой мафии

Материалы информационного агентства Kazinform (КазТАГ) конца 90-х годов показывают, как трансформировалась экономика и с какими проблемами столкнулись страна и общество, а главное — как Казахстан набирал силу, желая развиваться самостоятельно. В этих архивных заметках бьется тревожный пульс эпохи, который помогает понять масштаб вызовов, стоявших перед нами.

Это было непростое время, экономика трещала по швам, СМИ все еще пылали перестроечным энтузиазмом, но уже задавали тревожные вопросы, на которые не было ответов. Это был странный микс плановой экономики и хозрасчета. С одной стороны пресса пыталась убедить в том, что «наш паровоз летит вперед», а с другой поднимала такие темы, что становилось понятно — паровоз-то летит, но вот рельсы перед ним разобрали.

Фото: Kazinform

В статье информационного агентства от 18 января 1989 года под названием «В Совете министров Казахской ССР» говорилось об итогах социально-экономического развития страны за предыдущий год и за три года пятилетки.

Фиксировались цифры роста «Производительность труда возросла за последние три года на 13,4% против 9,2 по пятилетнему плану…»

При этом отмечалось, что многие предприятия не только не увеличивают, но и стремятся сократить выпуск продукции.

«Причина этого негативного явления кроется в желании предприятий получить больше прибыли. Ведь чем меньше задание, тем больше возможностей для реализации сверхплановой продукции, а значит и пополнения фонда оплаты труда», — говорится в заметке и сделан вывод, что это приводит к нарушению равновесия экономики.

В публикации от 30 марта 1989 года «Полнее удовлетворять спрос» говорилось о борьбе со спекуляцией и злоупотреблениями в сфере торговли.

«В нынешней пятилетке сверх плана произведено потребительских изделий на 1,3 млрд рублей, объем их производства возрос на 27,7 процента, что значительно выше среднегодовых темпов…»

Вместе с тем, подчеркивалось, что товары повседневного спроса остаются в дефиците.

18 апреля 1989 года в материале «Всей силой закона и общественности» агентство проинформировало о совещании в ЦК Компартии Казахстана, посвященном торговой мафии.

«В аппаратах БХСС выделены специальные сотрудники для борьбы со спекуляцией, которые осуществляют активные упреждающие оперативно-розыскные действия. Но эти меры не везде дают нужную отдачу. Слабо выявляются и перекрываются каналы приобретения товаров повышенного спроса. Зачастую ухватывается лишь последнее звено противоправной цепи: база — магазин — спекулянт. Тем самым организаторы преступлений нередко остаются в тени», — говорится в статье.

В публикации звучат неутешительные выводы: спекуляция способствует образованию диспропорций в финансовых делах, в денежном обращении. Как показали проверки, многие товары без необходимости накапливаются на складах и длительное время не отпускаются в торговлю, что еще более обостряет дефицит.

Фото: из архива газеты «Казахстанская правда»

«В частности, на Талды-Курганской областной базе «Казгалантерейторг» было обнаружено 145 тысяч тонн хозяйственного мыла, более 150 тысяч упаковок стирального порошка, около восьми тысяч тюбиков с зубной пастой, 13,6 тысяч единиц различных шампуней, которых не было в магазине», — отмечается в материале.

Ситуацию усугубил взрывной рост… кооперативов. В феврале 1989 года их насчитывалось 4,5 тысяч, в феврале 1990 года — 9,6 тысяч. Они, как писало агентство, «стали все больше снабжаться ресурсами из торговли, усугубляя дефицит многих товаров».

На пути к самостоятельности

Анализ публикаций того времени показывает, что темпы роста заработной платы в народном хозяйстве КазССР значительно превышали темпы роста производительности труда. Срывались планы в работе различных отраслей. Завоз товаров из-за пределов республики сократился на 20 процентов, а увеличение выпуска собственной продукции приостановилось. Дисбалансы накапливались, а вместе с ними противоречия между центром и республиками.

Именно в этот период в политическом, научном и общественном дискурсе Казахстана все острее стали звучать вопросы о диктате союзных ведомств и негативных последствиях административно-командного режима. Все отчетливее вырисовывалось движение к экономическому суверенитету.

17 сентября 1989 года в республиканской печати был опубликован проект Концепции самоуправления и самофинансирования Казахской ССР.

Из архива газеты «Казахстанская правда»

В документе отмечалось, что «главной целью перехода республики на принципы самоуправления и самофинансирования является ускорение экономического развития Казахской ССР и ее регионов на основе расширения их прав в использовании природных и трудовых ресурсов, производственного потенциала и зарабатываемых средств, направления их на улучшение жизни населения…

«Экономический суверенитет республики должен создать условия для проведения самостоятельной экономической политики», — отмечалось в документе.

В нем также говорилось о неэффективной структуре экономики, ее одностороннем сырьевом характере, искаженном ценообразовании.

В главе II проекта Концепции были заложены принципиально важные положения.

«Исключительной собственностью Казахской ССР являются земля, ее недра, воды, леса и другие природные ресурсы, входящие в ее территорию на основе общепризнанных принципов международного права, и на которые республика распространяет свою юрисдикцию…», — говорилось в проекте.

В начале 1990 года одним из главных вопросов в рамках обсуждаемой Концепции стал вопрос внешнеэкономических связей.

Как писали СМИ того времени: «стало ясно, что внутренний суверенитет будет неполным и неполноценным без внешнеэкономического суверенитета. Собственных средств для выхода из кризиса не хватит, нужен их приток извне»…

Надо сказать, что Казахстан в то время торговал с заграницей в основном через посредников — Министерство внешнеэкономических связей и внешнеторговые объединения союзных ведомств. И здесь нам была навязана невыгодная география. Только треть экспортируемой продукции шла в страны со свободно конвертируемой валютой по ценам ниже мировых, да еще и за рубли. Валютная выручка же практически полностью оставалась в центре. Казахстан получал взамен рубли в заниженных внутренних ценах.

Однако, наша страна все тверже отстаивала свои позиции. И не только в сфере экономики, но и по другим принципиальным вопросам.

В феврале 1990 года КГБ и прокуратура Казахской ССР доложили о работе, связанной с пересмотром уголовных дел и реабилитацией граждан, необоснованно репрессированных в 30-40-е и начале 50-х годов. К этому моменту было рассмотрено 18955 дел, по которым вынесены заключения о реабилитации 28294 человек.

22 мая 1990 года было принято Постановление Верховного Совета КазССР «О прекращении ядерных испытаний на ядерном полигоне в Семипалатинской области и мерах по охране здоровья населения и окружающей среды региона». Вопросы о судьбе пологина обсуждались активно и в последующие дни и месяцы.

Из архива газеты «Казахстанская правда»

В июле 1990 года вступил в силу принятый в 1989 году Закон Казахской ССР «О языках», придавший статус государственного казахскому языку.

В сентябре 1990 года Верховный Совет был утвержден перечень законодательных актов, вносимых на рассмотрение второй сессии Верховного Совета КазССР: «О свободе хозяйственной деятельности и развитии предпринимательства в КазССР»; «Об банках и банковской деятельности КазССР»; «Об иностранных инвестициях»; Программы Правительства республики о переходе к регулируемой рыночной экономике» и других. Также был составлен перечень проектов, разрабатываемых и подлежащих разработке: «О гражданстве КазССР»; «О предприятиях в КазССР»; «О комплексном и рациональном использовании минерально-сырьевых ресурсов КазССР» и ряд других законов включая финансовый, лесной, горный, водный и уголовный кодексы.

Ну и конечно была поставлена задача рассмотреть вопрос «О государственном суверенитете КазССР.

Историческая Декларация

Так шаг за шагом, руководствуясь эволюционными принципами, Казахстан вел борьбу с центром, расширял границы самостоятельности, возрождал казахский язык и культуру, создавал основы самостоятельного экономического развития.

Историческая Декларация о государственном суверенитете, принятая 25 октября 1990 года стала кульминацией этих процессов.

Из архива газеты «Казахстанская правда»

Уже с обретением Независимости день принятия этого важнейшего документа стали праздновать в Казахстане, отдавая должное знаменательному событию.

Освещая празднование Дня республики в 1994 году, информационное агентство рассказывало о театрализованном представлении на площади в Алматы.

«Над площадью разнеслись звуки фанфар и появилась во всей красе и внушительности конная группа батыров, облаченных в старинные доспехи», — рассказывалось в материале о символах казахской государственности, уходящей корнями вглубь веков.

В 1995 году статус праздника подняли до национального.

«В этот памятный день в условиях, когда СССР еще оставался в силе, Казахстан объявил свою территорию неделимой и неприкосновенной, а все расположенное на ней национальное богатство — своей исключительной собственностью. Декларация утвердила право страны на создание независимых от центра правоохранительных органов и внутренних войск, ее право выступать самостоятельным субъектом международных отношений, формировать свою собственную финансово-кредитную систему, провозгласило верховенство законов Казахстана на его территории», — отмечалось в материале агентства от 25 октября 1995 года «Суверенная страна шагает в будущее».

Из архива газеты «Казахстанская правда»

День Республики широко отмечали в Казахстане вплоть до 2008 года. Однако в апреле 2009 был подписал закон, который отменил его празднование.

Президент Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на первом заседании Национального курултая в 2022 году в Улытау призвал вернуть незаслуженно забытому Дню Республики статус национального праздника.

Глава государства отметил, что 25 октября 1990 года была принята Декларация о государственном суверенитете Казахстана. Это был первый шаг нашей страны на пути к независимости, символ смелого шага страны к государственности.

И в тот же год День Республики вернулся в календарь праздничных дат. Как подчеркнул Президент нам нужно донести до молодежи глубокий смысл и содержание Дня Республики как символа масштабных преобразований, нацеленных на построение сильного государства и просвещенной нации.