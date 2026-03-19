День обновления: Казахстан формирует новую технологическую повестку

2026 год Указом Президента Касым-Жомарта Токаева объявлен Годом цифровизации и искусственного интеллекта. Президент отметил, что 2026 год откроет новый этап модернизации Казахстана.

Кадровый потенциал и инфраструктура

По данным Министерства ИИ и цифрового развития, в отрасли занято более 200 тысяч человек, из которых 20 тысяч — специалисты по ИИ. В ближайшие пять лет планируется обучить цифровым навыкам 1 миллион граждан.

По итогам 2025 года обучение прошли более 900 тысяч граждан, которые получили базовые и прикладные компетенции для работы и учебы.

Также в Казахстане стартовала стратегическая программа AI Governance 500. Программа формирует пул «цифровых офицеров» — руководителей, которые будут внедрять ИИ системно: на основе данных, единой архитектуры и сквозных процессов.

За семь лет количество резидентов Международного технопарка IT-стартапов Astana Hub достигло 1875, а их совокупный доход составил 4,3 млрд долларов США.

Ранее Касым-Жомарт Токаев на рабочем совещании по реализации проекта Digital Qazaqstan отметил, что на базе Astana Hub создана благоприятная предпринимательская среда, экспорт отечественных IT-услуг приблизился к одному миллиарду долларов.

Глава государства считает важным стимулировать внедрение ИИ-технологий в промышленной сфере и решить вопросы с цифровой платежной инфраструктурой.

— Отдельно хочу остановиться на банковских услугах для граждан. По моему поручению Национальным банком создана цифровая финансовая инфраструктура, в рамках которой действуют межбанковские QR-платежи и переводы, расчеты с цифровым тенге. Это существенно снижает издержки за счет сокращения цепочки платежных посредников. Обязательность подключения к инфраструктуре для всех банков закреплена законодательно, но крупнейшие банки затягивают с исполнением этого требования, — отметил Президент.

Также министр искусственного интеллекта и цифрового развития Жаслан Мадиев отчитался, что в Казахстане полностью автоматизированы все 54 государственных услуги в строительной отрасли.

Кроме того, в стране разрабатывается система раннего прогнозирования водопотребления, в рамках которой создается единая база данных ирригационной инфраструктуры южных регионов, уточняются границы орошаемых земель и применяются технологии дистанционного зондирования для мониторинга состояния сельскохозяйственных полей.

Казахстан также делает ставку на спутниковый интернет. В 2025 году было подписано соглашение с компанией Amazon Kuiper о запуске проекта спутникового интернета, а сети Starlink и OneWeb вышли на рынок Казахстана. Инициатива Generation Nation привлекла десятки тысяч школьников и студентов к изучению искусственного интеллекта, робототехники и программирования.

Суперкомпьютер — новая инфраструктура

В этом году в Казахстане был создан национальный суперкомпьютерный кластер Alem.Cloud, способный выполнить работу 8 миллиардов человек за 4 дня всего за 1 секунду. Проект разработан совместно с международной технологической компанией Presight, входящей в группу G42 Объединенных Арабских Эмиратов.

Кроме того, Казахстан подписал соглашение с компаниями NVIDIA и Freedom Holding Corp. о создании независимого центра искусственного интеллекта.

Ресурсы Alem.Cloud доступны университетам, научным центрам и компаниям, работающим с искусственным интеллектом. В ноябре 2025 года Alem.Cloud занял 86-е место в международном рейтинге самых мощных вычислительных систем мира.

В рамках Года цифровизации и ИИ стартовал прием заявок на национальный конкурс alem.ai battle — инициативу в сфере AI, направленную на поддержку и развитие AI-талантов со всей страны.

Закон об искусственном интеллекте

17 ноября 2025 года Президент Республики Казахстан подписал Закон «Об искусственном интеллекте».

Принятие одного из первых законов «Об искусственном интеллекте» стало для Казахстана важным шагом на пути к безопасному и ответственному развитию цифровых технологий. Документ запрещает использование систем, эксплуатирующих уязвимости человека, проводящих социальный рейтинг или распознающих эмоции без согласия граждан.

Цифровой кодекс

9 января 2026 года был подписан Цифровой кодекс, который впервые закрепил цифровые права граждан на законодательном уровне. Он определяет статус ключевых цифровых объектов — таких как данные, электронные документы, сервисы и платформы — и устанавливает правила их использования в государственном и частном секторах.

Гарантируется защита конфиденциальности личных данных граждан. В кодексе вводится «право на забвение», которое позволит пользователю ограничивать или удалять личную информацию в цифровом пространстве по своему требованию.

Отдельные нормы документа регулируют с юридической точки зрения новые технологические решения, такие как смарт-контракты, распределенные системы и цифровые платформы.

Законопроект предусматривает введение понятия «цифровой посредник».

Особое внимание уделено кибербезопасности и защите инфраструктуры, а также доступности цифровых сервисов для людей с инвалидностью и маломобильных групп.

Новая Конституция усиливает защиту прав в цифровой среде

Проект новой Конституции выводит защиту персональных данных и интеллектуальной собственности на высший государственный уровень. Об этом рассказала депутат Мажилиса РК Екатерина Смышляева.

По ее словам, конституционная норма формирует основу всей регуляторной системы и дает гражданам четкую гарантию: их конфиденциальность защищена вне зависимости от того, идет ли речь о государственном органе или частной компании.

— Конституционная гарантия касается всех субъектов — государственных органов, бизнеса и физических лиц. Любой участник цифровых процессов обязан соблюдать требования законодательства о защите персональных данных. Это создает единое правовое поле и укрепляет доверие к цифровой среде, — отметила Смышляева.

Принятый Цифровой кодекс уже содержит положения о правах человека в цифровой среде, включая управление персональными данными и цифровую идентичность.

Однако конституционная норма усилит административные механизмы реализации этих положений. Речь идет не только о декларации прав, но и о создании эффективной системы их защиты и контроля исполнения.

Депутат уточнила, что цифровая идентичность рассматривается как личное неимущественное благо. Ее защита становится самостоятельным направлением правового регулирования. Гражданам предоставляется право требовать удаления, ограничения обработки или анонимизации данных, а также контролировать свой цифровой след через личное цифровое пространство.

Закрепление защиты интеллектуальной собственности важно в условиях перехода к экономике знаний. Это создает условия для развития IT-сектора, стартапов и науки.

— В условиях стремительного развития генеративных технологий важно сохранить баланс. Если в создании произведения присутствует творческий вклад человека, оно подлежит защите. Если продукт полностью создан машиной без участия человека, вопрос защиты рассматривается иначе. Также закрепляется право автора ограничивать использование его произведений для обучения генеративных моделей. Это позволяет защитить интересы творческого сообщества, — заключила Екатерина Смышляева.

Напомним, с 14 по 23 марта в Казахстане проходит общенациональная декада Наурызнама. Согласно концепции декады Наурызнама, каждый тематический день направлен на популяризацию национальных ценностей.