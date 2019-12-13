День независимости РК масштабно отметили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - По случаю 28-й годовщины независимости Республики Казахстан в Туркестане прошли праздничные мероприятия с участием акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

За торжественной церемонией на площади «Рәміздер алаңы» последовало праздничное мероприятие. В мероприятии приняли участие представители интеллигенции и госслужащие, работники различных сфер. Глава региона Умирзак Шукеев поздравил присутствующих с праздником.

«Сегодня мы отмечаем главный праздник Казахстана - День независимости - в 28 раз. Это общенациональный праздник, который мы отмечаем каждый год с огромным чувством гордости за великие достижения, которых добилось наше государство. Этот год был насыщен историческими событиями, и он стал поворотным моментом в возрождении и развитии Туркестана. Пусть священный Туркестан процветает с независимостью нашей страны, дорогие земляки!» - сказал глава региона.

«Указом Первого Президента Нурсултана Назарбаева была создана Туркестанская область. Духовному городу присвоен статус областного центра. Спустя год, после объявления Указа, древний город стал приобретать более культурный, современный вид. Достопримечательности, которые украшают облик города, успешно сданы в эксплуатацию. Надо сказать, Елбасы всегда уделяет особое внимание и значение Туркестанскому региону и его центру – священному Туркестану. Глава государства Касым-Жомарт Токаев также оказывает значительную поддержку городу», - отметил аким области.

На торжественном мероприятии Умирзак Шукеев вручил награды более 100 гражданам региона за выдающиеся заслуги на государственной службе, значительный вклад в социально-экономическое и культурное развитие, укрепление дружбы между этносами.

Наряду с этим, в ходе торжественного собрания главным редакторам и первым заместителям областных газет «Южный Казахстан», «Оңтүстік Қазақстан», «Жанобий Казакистон» вручены ключи от новых квартир в Туркестане.