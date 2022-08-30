30 Августа 2022 09:00

День Конституции: новая государственная модель страны

30 августа в Казахстане празднуют День конституции. Действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года. За годы независимости изменения в главный документ страны вносились несколько раз. Последние поправки были внесены совсем недавно – 5 июня 2022 года на всенародным Референдуме. О том, как поменялась Конституция за годы независимости, читайте в материале корреспондента МИА «Казинформ».

История принятия главного документа страны

Действующая Конституция была принята 30 августа 1995 года на всенародном референдуме.

Принятию основного закона страны предшествовало широкое обсуждение проекта Конституции с населением страны. В общей сложности состоялось около 33 тыс. коллективных обсуждений проекта, в которых приняли участие более 3 млн граждан. Во время обсуждений было внесено почти 30 тыс. предложений и замечаний. В 55 статей было внесено более 1100 поправок и дополнений.

Всего, за время, прошедшее с момента принятия действующей Конституции, изменения и дополнения в нее вносились пять раз: в 1998, 2007, 2011, 2017, 2019 годах. Они касались сроков и полномочий Президента, депутатов, Правительства, местного государственного управления, сроков проведения выборов, перехода к пропорциональной избирательной системе, установления особого правового режима в финансовой сфере.

В целом изменения коснулись 60 статей. Все они получили одобрение в Парламенте.

Последние поправки в Конституцию – переход к новой государственной модели

Последние правки были внесены путем проведения общенационального референдума 5 июня 2022 года. Глава государства отметил, что целью поправок является переход к «новой государственной модели, новому формату взаимодействия государства и общества», и переход «от суперпрезидентской формы правления к президентской республике с влиятельным Парламентом и подотчетным Правительством».

Поправки были внесены в 33 статьи Конституции и затронули треть документа. Согласно данным Центрального избирательной комиссии РК поправки одобрило 77% населения. На момент проведения референдума было зарегистрировано 11 млн 722 тыс. 536 человек, которые могли принять участие в голосовании.

Какие именно были внесены изменения в основной закон страны

6 мая был опубликован проект закона о внесении изменений и дополнений в Конституцию. Государственный секретарь РК Ерлан Карин отметил, что проект основан на запросах граждан и осуществляется в интересах всего общества.

Президент инициировал 56 поправок к 33 статьям документа. Госсекретарь выделил основные из них.

I БЛОК

Окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике.

1. Президент не будет состоять в политической партии.

2. Близкие родственники Президента не будут работать на госслужбе и в руководстве квазигоссектора.

3. Президент не будет иметь права снимать с должностей акимов районов, городов и сельских округов.

II БЛОК

Перераспределение ряда властных полномочий.

1. Президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10 депутатов.

2. Сенат будет согласовывать кандидатуры председателей Конституционного Совета и Высшего Судебного Совета.

3. Конституционный совет преобразуется в Конституционный суд, состоящий из 11 судей.

4. Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату - расширение контроля депутатов над бюджетом.

III БЛОК

Усиление роли и повышение статуса Парламента.

1. Квота АНК из Мажилиса переносится в Сенат и сокращается с 9 депутатов до 5. Соответственно, уменьшится число депутатов в Мажилисе.

2. Депутаты Мажилиса будут избираться по смешанной избирательной системе. 30% Мажилиса будут составлять депутаты-одномандатники. Это позволит в полной мере учесть права всех граждан и лучше отражать интересы избирателей.

3. Избиратели могут отзывать мандат у депутатов Мажилиса, избранных по одномандатному территориальному округу. Такая мера укрепит политическую культуру взаимной ответственности.

4. Теперь Мажилис принимает законы, а Сенат их одобряет или не одобряет. Это укрепит механизм сдержек и противовесов в политической системе.

IV БЛОК

Расширение участия населения в управлении страной.

1. В Конституции окончательно и однозначно закреплена норма о том, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир и другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа права собственности осуществляет государство.

2. Акимы областей, городов республиканского значения и столицы будут назначаться на должность Президентом только с согласия депутатов всех маслихатов данного региона. При этом, Глава государства будет предлагать не менее двух кандидатур, по которым состоится голосование. Будет назначен на должность кандидат, получивший наибольшее число голосов.

V БЛОК

Усиление механизма защиты прав граждан.

1. Конституционный суд по обращениям граждан будет рассматривать нормативные правовые акты РК, непосредственно затрагивающие их права и свободы, на соответствие Конституции.

2. Окончательно закреплено решение об отмене смертной казни на конституционном уровне.

3. Работа прокуратуры будет определяться Конституционным законом. Это усилит системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории страны от имени государства.

4. Уполномоченный по правам человека получит иммунитет и гарантии независимости и неподотчетности каким-либо госорганам и должностным лицам. Он будет иметь право обращаться в Конституционный суд.

Поправки в Конституцию вступили в силу 8 июня 2022 года. После принятия этих поправок началась работа по внесению изменений в более, чем 20 законов.

Как отметил Глава государства, последние поправки несут фундаментальный характер, полностью преобразующий политическую систему страны. Этим Президент объявил переход на новую государственную модель, который Глава государства обозначил, как переход ко «Второй Республике» – «Новому Казахстану». Кроме того, по мнению экспертов, закрепленные в Конституции нормы определили основы экономической системы страны, потому как новые нормы имеют прямое отношение к основополагающим аспектам правого регулирования экономики государства.

В целом, Советник Президента Ерлан Карин пояснил, что поправки «Нового Казахстана» носят системный характер, где в последующем изменения почувствует каждый казахстанец.