«День холостяка» стартовал в Китае

Изначально акции проходили только 11 ноября, однако в последние годы интернет-площадки стали продлевать распродажи, чтобы поддержать потребительскую активность. В этом году скидки будут действовать до 14 ноября, и нынешний сезон станет самым продолжительным за всю историю.

Для повышения эффективности продаж крупнейшие игроки рынка внедряют в свои платформы искусственный интеллект. Alibaba встроила собственную ИИ-модель в приложение онлайн-торговли, чтобы улучшить поиск и персональные рекомендации для пользователей.

К примеру, на запрос вроде «какой вид юньнаньских трюфелей наиболее выгоден по соотношению цены и качества» система не только выдает ответ, но и автоматически предлагает ссылки на товары. После указания региона происхождения и производителя ИИ советует ознакомиться с отзывами покупателей.

Приложение также оснащено инструментом для создания цифровых аватаров, позволяющим пользователям примерять одежду и аксессуары в виртуальном формате. Для продавцов ИИ автоматически генерирует видеоролики о товарах, оптимизирует ценообразование и управление запасами.

