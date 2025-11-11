РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    11:20, 11 Ноябрь 2025 | GMT +5

    «День холостяка» стартовал в Китае

    В Китае начались крупнейшие ежегодные онлайн-распродажи, приуроченные ко «Дню холостяка», передает агентство Kazinform со ссылкой на местные СМИ.

    «День холостяка» стартовал в Китае
    Фото: Metro

    Изначально акции проходили только 11 ноября, однако в последние годы интернет-площадки стали продлевать распродажи, чтобы поддержать потребительскую активность. В этом году скидки будут действовать до 14 ноября, и нынешний сезон станет самым продолжительным за всю историю.

    Для повышения эффективности продаж крупнейшие игроки рынка внедряют в свои платформы искусственный интеллект. Alibaba встроила собственную ИИ-модель в приложение онлайн-торговли, чтобы улучшить поиск и персональные рекомендации для пользователей.

    К примеру, на запрос вроде «какой вид юньнаньских трюфелей наиболее выгоден по соотношению цены и качества» система не только выдает ответ, но и автоматически предлагает ссылки на товары. После указания региона происхождения и производителя ИИ советует ознакомиться с отзывами покупателей.

    Приложение также оснащено инструментом для создания цифровых аватаров, позволяющим пользователям примерять одежду и аксессуары в виртуальном формате. Для продавцов ИИ автоматически генерирует видеоролики о товарах, оптимизирует ценообразование и управление запасами.

    Ранее мы писали, что Австралия и Южная Корея предупредили о токсичных подделках игрушек Labubu.

    Теги:
    Китай Мировые новости
    Берик Табынбаев
    Берик Табынбаев
    Автор
    Сейчас читают