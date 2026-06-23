Госслужба по-новому: какие изменения внедряют в Казахстане

23 июня в Казахстане отмечают День государственного служащего — профессиональный праздник людей, от работы которых во многом зависит эффективность государственного управления и качество жизни граждан, передает корреспондент агентства Kazinform.

Дата учреждена по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН в 2002 году, в нашей стране она официально отмечается с 2013-го.

Сегодня это профессиональный праздник для более 83 тыс. человек, именно столько трудятся на государственной службе в Казахстане. Почти 40% руководящих должностей занимают здесь женщины, формируя 56,2% кадрового состава. Средний возраст сотрудников государственной службы — 40,5 года, а 33,2% госслужащих — молодые специалисты в возрасте до 35 лет. Средний стаж работы в системе достигает 12 лет.

Быть государственным служащим — проявлять высокую ответственность

Как неоднократно подчеркивал Президент Касым-Жомарт Токаев, главная задача государственных служащих — служить народу и государству. По его словам, представители госаппарата должны руководствоваться искренним стремлением приносить пользу стране, а не личным статусом или авторитетом.

Именно государственным служащим отводится ключевая роль в построении Справедливого Казахстана. Они должны быть ответственными, инициативными и ориентированными на конкретный результат.

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Именно поэтому государственная служба требует не только профессиональных знаний и глубокого понимания законодательства, но и высоких моральных качеств, ответственности и умения работать с людьми. Особое внимание уделяется привлечению молодых специалистов, поскольку именно они во многом будут определять будущее государственного управления.

Подписан закон о госслужбе: что изменится

В последние годы в стране реализуется ряд реформ, направленных на обновление государственного аппарата, расширение самостоятельности госслужащих и развитие местного самоуправления.

Одним из ключевых событий для сферы в этом году стало подписание Президентом Касым-Жомартом Токаевым нового Закона «О государственной службе» и сопутствующих поправок в законодательство.

Документ предусматривает комплекс мер, направленных на повышение привлекательности государственной службы и удержание здесь квалифицированных кадров. В частности, внедряется механизм горизонтального карьерного роста: государственные служащие смогут повышать уровень должности и оплаты труда без смены занимаемой позиции.

В основу закону легла Концепция развития государственной службы на 2024–2029 годы, предусматривающая дальнейшую профессионализацию государственного аппарата и цифровизацию кадровых процессов.

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Кроме того, законом закреплена обязательная индексация заработной платы не реже одного раза в три года. Добавим, что сегодня средняя заработная плата на государственной службе составляет около 440 тысяч тенге.

Существенно расширены и социальные гарантии. Для госслужащих предусмотрены выплаты при переводе в другой населенный пункт, дополнительные дни оплачиваемого отпуска за выслугу лет, а также единовременное вознаграждение при выходе на пенсию для сотрудников с большим стажем и государственными наградами.

Отдельное внимание уделено цифровизации и прозрачности кадровых процессов. Процедуры отбора будут переведены в электронный формат через систему «Е-қызмет», а также внедряется механизм предварительной подготовки кандидатов с возможностью последующего трудоустройства без конкурса.

Особое внимание уделяется требованиям к самим государственным служащим. Среди ключевых принципов — патриотизм, профессионализм, открытость, соблюдение этических норм, безупречная репутация и нетерпимость к коррупции и конфликту интересов.

Кроме того, закон закрепляет дополнительные трудовые гарантии. В частности, регламентируется продолжительность рабочего времени, предусматривается компенсация за сверхурочную работу и работу в выходные дни, а также создаются более гибкие условия труда для родителей маленьких детей, беременных женщин и сотрудников, осуществляющих уход за членами семьи. А для повышения привлекательности профессии предусмотрены меры поддержки, включая участие в льготных жилищных программах, компенсации при переезде в другой населенный пункт, а также внеочередное предоставление мест в детских садах детям госслужащих, переведенных по службе.

Каким должен быть современный госслужащий

Наряду с законодательными изменениями особое внимание в Казахстане уделяется ценностной трансформации государственной службы. Сегодня от чиновников ожидают не только профессионализма и эффективности, но и высокой ответственности перед обществом.

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Основой новой модели государственного управления стали принципы «Закон и порядок», концепция «Слышащее государство» и ценностный ориентир «Адал азамат». Эти подходы предполагают открытость, честность, справедливость и готовность работать в интересах граждан.

В такой системе государственный служащий рассматривается не просто как исполнитель административных функций, а как проводник общественных интересов и связующее звено между государством и обществом. Именно на этих принципах, как отмечается, строится концепция Справедливого Казахстана.

Ранее сообщалось, что в Казахстане внедрят систему ранней подготовки государственных служащих.