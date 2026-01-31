РУ
    Демонтаж незаконного жилого комплекса начался в Алматы

    В Алматы приступили к демонтажу незаконного жилого комплекса, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Демонтаж незаконного жилого комплекса начался в Алматы
    Фото: акимат Алматы

    Многоквартирный жилой комплекс «Достар Делюкс» расположен в микрорайоне Мадениет, 185/8.

    По данным управления градостроительного контроля Алматы, ранее в ходе внеплановой проверки было выявлено отсутствие полного пакета разрешительных документов. В отношении собственника приняты административные меры и выдано предписание на приведение земельного участка в исходное положение.

    5 августа 2024 года управлением подан иск в специализированный межрайонный экономический суд Алматы о принудительном исполнении предписания.

    Решением данного суда исковое заявление удовлетворенно в полном объеме, 27 марта 2025 года Алматинским городским судом решение суда первой инстанции оставлено без изменения.

    После материалы были переданы в городской департамент юстиции на исполнение.

    Демонтаж и обратная засыпка объекта проводится собственником самостоятельно во исполнение решения суда.

    Напомним, в 2025 году в Алматы по решению суда были снесены 42 объекта, возведенных с нарушением законодательства.

    Снос Жилье Алматы
    Камшат Абдирайым
    Камшат Абдирайым
