Демография и миграция: как меняется население Костанайской области

Регион на демографическом изломе

Если анализировать данные Бюро национальной статистики области, то численность населения региона показывает стабильное многолетнее снижение. Если на 1 января 2022 года здесь проживали 835,7 тысяч человек, то к 1 декабря 2025 года этот показатель сократился до 821,8 тысяч человек. Таким образом, менее чем за четыре года область потеряла почти 14 тысяч жителей.

Отток фиксируется в моногородах и районах. В Аркалыке уменьшение с 38,9 тыс. до 36,1 тысяч человек, в Лисаковске — с 35,2 тыс. до 34,3 тыс., в Рудном — со 123,8 тыс. до 123,2 тыс. человек. Аналогичная тенденция наблюдается практически во всех районах области — Аулиекольском, Житикаринском, Карабалыкском, Мендыкаринском, Узункольском и других.

Но на фоне общего демографического спада выделяется город Костанай, где наблюдается устойчивая положительная динамика. Численность населения областного центра наоборот выросла с 261,4 тыс. человек в начале 2022 года до 276,8 тыс. человек к концу 2025 года. Это единственный крупный населенный пункт региона, демонстрирующий стабильный рост.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

В то же время город Костанай на протяжении 2021–2025 годов демонстрирует положительное миграционное сальдо. Это указывает на процесс внутрирегиональной концентрации населения, когда жители районов и малых городов переезжают в областной центр.

Отрицательное сальдо

Основным фактором снижения численности населения остается миграция. Во все анализируемые годы в Костанайской области фиксируется отрицательное миграционное сальдо.

— Так, в 2021 году миграционная убыль составила — 5 708 человек, в 2022 году — 4 923, в 2023 году — 3 553, в 2024 году — 5 128 человек. За январь–сентябрь 2025 года область потеряла еще 3 383 человека, — сообщили в ответе на запрос в Бюро нацстатистики.

При этом поток прибывающих в регион увеличивается: если в 2021 году прибыло 23,9 тысяч человек, то в 2024 году — уже 39,7 тысяч. Однако число выбывших растет быстрее — в 2024 году регион покинули 44,8 тыс. человек.

Ключевая особенность — преобладание внутренней миграции. Большинство жителей покидают область, переезжая в другие регионы Казахстана, прежде всего в крупные экономические центры. Международная миграция, включая страны СНГ и дальнее зарубежье, играет меньшую роль и не компенсирует общий отток.

Откуда больше уезжают

Наиболее устойчивый миграционный отток фиксируется в сельских районах и малых городах. В числе территорий с отрицательным сальдо:

Аркалык, Амангельдинский, Джангельдинский, Наурзумский, Узункольский, Сарыкольский районы;

Карасуский, Карабалыкский, Мендыкаринский районы.



Кто чаще уезжает

Особое беспокойство вызывает возрастная структура миграции. Наиболее интенсивный отток наблюдается среди возрастных групп:

15–19 лет;



20–24 года;



25–29 лет;



30–34 года.





Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

— Во всех этих категориях число выбывших стабильно превышает число прибывших. Даже в группах 35–44 и 45–49 лет сохраняется отрицательное сальдо. Это означает, что область теряет прежде всего молодежь, студентов и экономически активное население, формирующее кадровый потенциал региона, — сообщается в ответе на запрос.

Мнение экспертов

По словам доктора PhD и демографа Шынар Тулешовой, Костанайская область на протяжении последних пяти лет сохраняет статус региона с устойчивым миграционным оттоком.

— За период с 2020 по 2024 годы миграционная убыль в Костанайской области составила 24 386 человек. Из них 6 453 человека — за счет внешней миграции и 17 933 человека — за счет внутренней. Это говорит о том, что основной вклад в сокращение численности населения вносит именно межрегиональная миграция, — отмечает эксперт.

По ее словам, основным направлением оттока остается Астана — туда переезжают более 90% выбывающих. Около 8% направляются в Алматы. Таким образом, Костанайская область выступает одним из ключевых доноров населения для столицы.

Фото: личный архив Ш. Тулешовой

На вопрос, что же все-таки «двигает» людей переезжать, остаются все те же факторы, ключевыми из которых являются экономические. Как подчеркивает Шынар Тулешова, в первую очередь речь идет о разнице в доходах и возможностях занятости.

— Сельские территории и малые города предлагают ограниченный рынок труда, где основная занятость сосредоточена в сельском хозяйстве — отрасли с высокой трудоемкостью и сравнительно низким уровнем оплаты труда. В то же время мегаполисы предлагают более широкий спектр услуг, гибкие формы занятости и более высокие доходы. Конечно же, люди выбирают то, что более выгодным считается для них, — отмечает демограф.

Дополнительными факторами миграции становятся:

доступность и качество медицинских и образовательных услуг;

развитость инфраструктуры;



социально-культурная привлекательность крупных городов;



переезд семей вслед за детьми и студентами.

Исправить ситуацию можно, кроме того, в последнее время люди добровольно мигрируют из больших городов в пригородные зоны.

— Миграция — это естественный процесс, и полностью остановить ее невозможно. Однако задача государства и региональных властей заключается в том, чтобы сделать жизнь в регионах привлекательной. В первую очередь необходимо развивать областные центры как точки роста — с качественной инфраструктурой, доступными услугами, комфортной городской средой и достойными условиями труда. Существенную роль играет и повышение доходов в ключевых отраслях экономики, прежде всего в промышленности и сельском хозяйстве, поскольку именно низкая заработная плата и тяжелые условия труда часто становятся причиной оттока населения, — поясняет Шынар Тулешова.

Кроме того, регионам важно предоставить больше бюджетной самостоятельности для реализации собственных системных мер развития при обязательном контроле за их исполнением и минимизации коррупционных рисков.

В конечном итоге речь идет о комплексном повышении качества жизни, которое позволит людям видеть будущее для себя и своих семей в регионах.

Как решают вопрос на уровне местных органов

В управлении координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области отмечают, что вопрос оттока населения напрямую связан с ситуацией на рынке труда и качеством занятости.

— В регионе на постоянной основе проводится работа по определению прогнозной потребности в кадрах. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, в период с 2025 по 2035 годы прогнозная потребность в кадрах по Костанайской области составляет порядка 148 тысяч человек, в том числе более 13 тысяч — уже в 2026 году, — сообщили в ведомстве.

При этом наибольший дефицит кадров, по данным управления, ожидается в базовых отраслях экономики. Это по традиции специалисты в сфере сельского хозяйства, обрабатывающей и горнодобывающей промышленности, строительстве, транспорте и торговле, а также в образовании и здравоохранении.

В первую очередь, как уточняют специалисты, речь идет о рабочих профессиях — трактористах, сварщиках, водителях грузового транспорта, электромонтерах, сантехниках, плотниках, штукатурах, поварах и других.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Несмотря на кадровый дефицит, уровень безработицы в регионе демонстрирует устойчивую положительную динамику.

— По итогам третьего квартала 2025 года уровень безработицы в Костанайской области составляет 4,5%. За последние три года показатель последовательно снижался: с 4,9% в 2022 году до 4,7% в 2024 году, — отмечают в управлении.

Для удержания жителей и привлечения специалистов в Костанайской области действует ряд мер государственной поддержки. Основной упор делается на помощь в трудоустройстве, организацию краткосрочного обучения по востребованным профессиям и поддержку предпринимательства через проект «Бастау Бизнес» и гранты на открытие собственного дела, сообщили в управлении.

Также в регионе реализуются программы «Общественные работы», «Социальные рабочие места», «Молодежная практика» и «Серебряный возраст», которые позволяют получить первый опыт работы, переобучиться или вернуться на рынок труда. В 2025 году различными мерами занятости охвачено более 47 тысяч человек, отметили в ведомстве.

Кроме того, предусмотрена поддержка для тех, кто готов переехать ради работы. Гражданам компенсируются расходы на переезд и аренду жилья, а также предоставляются сертификаты экономической мобильности до 1625 МРП для приобретения жилья, добавили в управлении, подчеркнув, что все меры направлены на повышение качества жизни и закрепление населения в регионе.

Попытка удержать молодежь

По данным управления образования Костанайской области, ежегодно около семи тысяч человек получают профессионально-техническое образование, а уровень трудоустройства выпускников колледжей достигает 88%, что превышает среднереспубликанский показатель.

По данным ведомства, в 2025 году число выпускников 11 классов выросло более чем на 11%, при этом 95% школьников продолжили обучение.

— Большинство выпускников ориентированы на высшее образование, при этом растет доля коммерческого обучения, что связано с высокой мотивацией к получению образования и ограниченным количеством государственных грантов, — пояснили специалисты.

Фото: Дарья Аверченко / Kazinform

Вместе с тем в управлении обращают внимание на дисбаланс в выборе специальностей.

— Наибольший интерес сохраняется к педагогическим, экономическим и юридическим направлениям, тогда как медицинские и сельскохозяйственные специальности остаются менее востребованными, несмотря на потребности региональной экономики, — сообщили в ведомстве, подчеркнув необходимость усиления профориентационной работы.

Миграция как главный вызов региону

Таким образом, демографическая ситуация в Костанайской области формируется под влиянием устойчивого миграционного оттока, прежде всего внутреннего, и концентрации населения в областном центре и мегаполисах страны.

Несмотря на реализацию программ занятости, развития образования, ключевым вызовом остается повышение качества жизни и экономической привлекательности региона, без чего миграция из области продолжает оставаться для молодежи и трудоспособного населения стратегией выбора.

Ранее стало известно, что в Казахстане подготовят первый Национальный демографический доклад.