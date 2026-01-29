Демилитаризация сектора Газы будет осуществляться из международных источников

Соглашение предусматривает вывод израильских войск в обмен на отказ ХАМАС от оружия. При этом палестинская вооруженная группировка по-прежнему контролирует почти половину сектора Газа.

По словам посла США в ООН Майка Уолтца, Соединенные Штаты вместе с 26 странами, которые присоединились к «Совету мира» президента Дональда Трампа, будут оказывать давление на ХАМАС с целью его разоружения.

— ХАМАС не должен играть никакой роли в управлении сектором Газа, ни прямо, ни косвенно, ни в какой форме, ни при каких обстоятельствах. Вся военная инфраструктура для террора и нападений, включая туннели и предприятия по производству оружия, будет уничтожена и не будет восстановлена, — заявил Майк Уолтц.

Уолтц добавил, что международные независимые наблюдатели будут контролировать процесс демилитаризации Газы, который будет включать в себя вывод оружия из эксплуатации в рамках согласованного процесса при поддержке программы выкупа и реинтеграции, финансируемой международным сообществом.

Его комментарий отражает пункт 13 мирного плана Трампа из 20 пунктов по сектору Газа.

Согласно заявлению посла Израиля в ООН Дэнни Данон, ХАМАС по-прежнему хорошо вооружен.

— У них по-прежнему есть тысячи ракет, противотанковых снарядов и десятки тысяч автоматов Калашникова. Всего у ХАМАС около 60 000 штурмовых винтовок, — сообщил Дэнни Данон.

В ноябре 2025 года Совет Безопасности ООН продлил полномочия «Совета мира» Трампа до 2027 года, сосредоточив его работу исключительно на секторе Газа. Россия и Китай воздержались от участия в новой структуре, заявив, что резолюция, подготовленная США, не определяет четкой роли ООН в будущем Газы.

Ранее сообщалось, что в проекте резолюции Совета мира предоставит широкие полномочия Дональду Трампу в сфере управления разрушенным войной сектором Газа.