Дело за «дропперство» впервые возбуждено в Алматинской области

— Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег. С сентября на ее карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве «комиссии». Остальные средства переводились на счета злоумышленников, — говорится в сообщении.

В прокуратуре отмечают, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность.

В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводится все необходимые следственные действия.

— С 16 сентября 2025 года «дропперство» является уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты. — подчеркивают в прокуратуре.

Напоминаем, что за «дропперство» — управление чужими счетами в преступных целях предусмотрена уголовная ответственность в виде лешения свободы сроком до 7 лет.

В прокуратуре области казахстанцев призывают не передавать свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводитб личные данные на сомнительных интернет ресурсах.

Ранее сообщалось, что операторы связи в РК смогут блокировать номера с мошенническими звонками.