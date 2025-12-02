РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    18:34, 01 Декабрь 2025 | GMT +5

    Дело за «дропперство» впервые возбуждено в Алматинской области

    В Алматинской области впервые начато досудебное расследование по новой статье 232-1 Уголовного кодекса за совершение так называемого «дропперства», передает Kazinform со ссылкой на прокуратуру Алматинской области.  

    интернет-мошенники
    Фото: Canva

    — Установлено, что жительница Енбекшиказахского района выступила посредником в переводе похищенных мошенниками денежных средств. Женщина откликнулась на объявление на сайте OLX о «подработке оператором онлайн-платежей», однако фактически ее банковский счет использовался для легализации украденных у граждан денег. С сентября на ее карту поступило более 2 миллионов тенге, из которых 5% женщина оставляла себе в качестве «комиссии». Остальные средства переводились на счета злоумышленников, — говорится в сообщении.

    В прокуратуре отмечают, что подобная схема широко используется мошенниками: они ищут людей, готовых предоставить свои счета для обналичивания похищенных денег. Теперь закон предусматривает строгую ответственность как для «дропперов», так и для тех, кто организует их деятельность.

    В настоящий момент управлением полиции Енбекшиказахского района проводится все необходимые следственные действия.

    — С 16 сентября 2025 года «дропперство» является уголовно наказуемым деянием. К ответственности привлекаются не только лица, передающие свои банковские реквизиты посторонним, но и те, кто покупает или использует чужие банковские карты. — подчеркивают в прокуратуре.

    Напоминаем, что за «дропперство» — управление чужими счетами в преступных целях предусмотрена уголовная ответственность в виде лешения свободы сроком до 7 лет.

    В прокуратуре области казахстанцев призывают не передавать свои банковские карты, ПИН-коды, логины и пароли посторонним лицам и не вводитб личные данные на сомнительных интернет ресурсах.

    Ранее сообщалось, что операторы связи в РК смогут блокировать номера с мошенническими звонками. 

    Теги:
    Мошенничество Интернет-мошенничество Прокуратура Алматинская область
    Асель Елюбаева
    Асель Елюбаева
    Автор
    Сейчас читают