Дело руководителя противочумной станции Шымкента дошло до суда

Как сообщили в специализированном межрайонном уголовном суде Шымкента, материалы уголовного дела в отношении Ералкасына Туктибая, до недавнего времени возглавлявшего РГУ «Шымкентская противочумная станция» Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава РК (КСЭС), поступили в суд. Расследование проводила служба по противодействию коррупции регионального департамента Комитета национальной безопасности. Дату первого судебного заседания пока не объявили.

Фото: РСК Шымкента

— Дело поступило в специализированный межрайонный уголовный суд города Шымкента. Судебное разбирательство еще не назначено, — сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, экс-руководителю инкриминируют неоднократное получение взяток от подчиненных. Речь идет о возможных денежных вознаграждениях за продление сроков трудовых договоров.

Незадолго до передачи дела в суд Туктибай покинул занимаемую должность. В КСЭС в ответ на запрос Kazinform уточнили, что увольнение произошло по его просьбе в связи с достижением пенсионного возраста. В январе ему исполнилось 63 года.

— В начале января 2026 года трудовой договор с Ералкасыном Туктибаем был расторгнут по его инициативе в связи с достижением пенсионного возраста. Временное исполнение обязанностей руководителя возложено на его заместителя Казыбека Абильдаева, — уточнили в ведомстве.

Противочумная служба Шымкента не первый раз оказывается в центре коррупционных разбирательств. В мае 2024 года суд вынес приговор бывшему руководителю, главному бухгалтеру и начальнику отдела. Они были признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении более 2 миллионов тенге через фиктивные командировочные расходы. Суд назначил им штрафы на общую сумму 48,4 миллиона тенге и пожизненно запретил занимать должности на госслужбе.