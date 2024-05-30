17:30, 30 Май 2024 | GMT +6
За взятки осужден руководитель Шымкентской противочумной станции
Приговором Шымкентского городского межрайонного суда по уголовным делам руководитель РГУ «Шымкентская противочумная станция» МЗ РК Сайлаубекулы Р., руководитель филиала РГУ «Отырарское противочумное отделение» Абишова Г., главный бухгалтер Зейлбекова Ш. приговорены к штрафу на 48,4 млн тенге с пожизненным запретом занимать должности на государственной службе. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на Антикор.
Они признаны виновными в получении и даче взятки за трудоустройство, а также в хищении 2 млн тенге путем оформления фиктивных командировочных расходов.
Приговор в законную силу не вступил.