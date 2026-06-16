Дело о финансовой пирамиде «CVK» расследуют в Костанайской области

Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Пострадавших жителей просят обратится в органы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно данным департамента, в рамках расследования фигурантами проходят 47-летняя Жания Мукашева и 49-летняя Алия Молжигитова, а также другие лица.

По данным следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемые привлекали денежные средства граждан под видом инвестиций в финансовую пирамиду «CVK».

В связи с этим департамент экономических расследований обращается к жителям региона. Граждан, которым был причинен материальный ущерб в результате деятельности финансовой пирамиды «CVK», просят обратиться в ДЭР по Костанайской области по адресу: город Костанай, улица Гоголя, 183.

Также информацию можно сообщить по телефонам дежурной части: +7 (714-25) 3-60-26, +7-705-330-63-66.

Напомним, расследование по делу о пирамиде CVK ведется в 14 регионах Казахстана.

Ранее в Карагандинской области, свыше 400 человек были вовлечены в финпирамиду.