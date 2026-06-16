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    Дело о финансовой пирамиде «CVK» расследуют в Костанайской области

    Департамент экономических расследований по Костанайской области Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу проводит досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой. Пострадавших жителей просят обратится в органы, передает корреспондент агентства Kazinform.

    финансовая пирамид
    Фото: Freepik

    Согласно данным департамента, в рамках расследования фигурантами проходят 47-летняя Жания Мукашева и 49-летняя Алия Молжигитова, а также другие лица.

    По данным следствия, с июня 2025 года по май 2026 года подозреваемые привлекали денежные средства граждан под видом инвестиций в финансовую пирамиду «CVK».

    В связи с этим департамент экономических расследований обращается к жителям региона. Граждан, которым был причинен материальный ущерб в результате деятельности финансовой пирамиды «CVK», просят обратиться в ДЭР по Костанайской области по адресу: город Костанай, улица Гоголя, 183.

    Также информацию можно сообщить по телефонам дежурной части: +7 (714-25) 3-60-26, +7-705-330-63-66.

    Напомним, расследование по делу о пирамиде CVK ведется в 14 регионах Казахстана.

    Ранее в Карагандинской области, свыше 400 человек были вовлечены в финпирамиду.

    Регионы Казахстана Костанайская область АФМ Ущерб Финансовая пирамида
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор