Более 400 человек были вовлечены в финансовую пирамиду в Карагандинской области

По данным прокуратуры, у организатора пирамиды арестована криптовалюта на сумму свыше 32 тысячи долларов, передает Kazinform.

По приговору суда гражданин «М» признан виновным по статье 217 Уголовного кодекса РК и осужден к 3 годам 6 месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

Стоит отметить, что с начала года в области зарегистрировано 3 уголовных дела по фактам создания финансовых пирамид. В прошлом году в регионе велось 4 аналогичных расследования – общий ущерб составил свыше 67 миллионов тенге, от мошеннических схем пострадало 50 человек.

- Прокуратура Карагандинской области призывает граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода, а также перед вложением денежных средств тщательно проверять законность деятельности организаций, - отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось о том, что депутат Мажилиса призвал усилить борьбу с лжеброкерами и финансовыми пирамидами.

Цена обмана 1,2 млрд тенге: как в Шымкенте работала финпирамида Nazira Gold.

В Алматы арестовали имущество на 7,7 млрд тенге по делам о финпирамидах.