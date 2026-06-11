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    Более 400 человек были вовлечены в финансовую пирамиду в Карагандинской области

    По данным прокуратуры, у организатора пирамиды арестована криптовалюта на сумму свыше 32 тысячи долларов, передает Kazinform.

    финпирамида
    Фото: АФМ

    По приговору суда гражданин «М» признан виновным по статье 217 Уголовного кодекса РК и осужден к 3 годам 6 месяцев лишения свободы. Приговор еще не вступил в законную силу.

    Стоит отметить, что с начала года в области зарегистрировано 3 уголовных дела по фактам создания финансовых пирамид. В прошлом году в регионе велось 4 аналогичных расследования – общий ущерб составил свыше 67 миллионов тенге, от мошеннических схем пострадало 50 человек.

    - Прокуратура Карагандинской области призывает граждан проявлять бдительность и не доверять обещаниям гарантированного высокого дохода, а также перед вложением денежных средств тщательно проверять законность деятельности организаций, - отметили в ведомстве.

    Ранее сообщалось о том, что депутат Мажилиса призвал усилить борьбу с лжеброкерами и финансовыми пирамидами.

    Цена обмана 1,2 млрд тенге: как в Шымкенте работала финпирамида Nazira Gold.

    В Алматы арестовали имущество на 7,7 млрд тенге по делам о финпирамидах.

    Мошенничество Прокуратура Финансовая пирамида
    Жанат Қапалбаева
    Жанат Қапалбаева
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