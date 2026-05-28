Депутат Мажилиса призвал усилить борьбу с лжеброкерами и финансовыми пирамидами

Депутат фракции партии «Ак жол» Олжас Нуралдинов обратился с депутатским запросом к председателю Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадине Абылкасымовой, обозначив проблему лжеброкеров и псевдоинвестиционных схем, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отмечается в запросе, в адрес партии продолжают поступать обращения граждан и профессиональных участников рынка о масштабном распространении мошеннических инвестиционных предложений, нелегального кредитования и вывода средств через криптовалютные инструменты.

В документе подчеркивается, что под видом «пассивного дохода» гражданам активно навязываются сомнительные схемы инвестирования, распространяемые через социальные сети, мессенджеры и отдельные медиа-ресурсы. При этом, как отмечает депутат, злоумышленники нередко используют символику государственных органов и известных компаний.

— В информационном пространстве продолжительное время рекламировались и продолжают рекламироваться псевдоброкеры, фактически не имеющие лицензий и признаков законной деятельности: «NTX PRIME», «ADE Group», «AVALON CAP MARK», «TOTAL Group» и многие другие. Особую обеспокоенность вызывает использование стейблкоинов USDT, криптомиксеров и нелицензированных криптобирж в качестве инструмента вывода многомиллиардных средств граждан. Еще один вопиющий факт нелегального потребительского кредитования получает распространение среди граждан страны. Некая компания «Alem credit» без регистрации и лицензии на микрофинансовую деятельность через рекламу в интернете раздает микрозаймы казахстанцам, — говорится в депутатском запросе.

Отдельно отмечается деятельность нелегальных кредитных сервисов, которые, по данным обращения, используют агрессивные схемы взыскания долгов, а также собирают биометрические данные пользователей без правовых оснований.

Депутат также указывает на противоречия в работе регулятора: с одной стороны заявляется о внедрении цифровых и ИИ-инструментов для выявления нелегальных участников рынка, с другой — в ряде случаев подобные структуры формально не попадают в зону регулирования.

Кроме того, в запросе говорится о случаях использования символики и изображений госорганов и даже руководства Агентства в рекламе «гарантированного возврата средств», что приводит к повторному обману уже пострадавших граждан.

В этой связи депутат «Ак жол» Олжас Нуралдинов обратился к Агентству с рядом вопросов, касающихся мер противодействия лжеброкерам, правового регулирования нелегальных платформ, а также эффективности внедряемых цифровых инструментов.

Ранее Комитет государственных доходов Казахстана предупредил граждан о случаях мошенничества, связанных с телефонными звонками от имени сотрудников ведомства.