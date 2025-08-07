В Алматы арестовали имущество на 7,7 млрд тенге по делам о финпирамидах

Только за 7 месяцев этого года предотвращена деятельность десяти мошеннических проектов.

Как сообщил заместитель руководителя департамента экономических расследований по Алматы Сабыргали Балгалиев, одним из эффективных инструментов в борьбе с интернет-пропагандой сомнительных проектов стала информационная система «Кибернадзор». С ее помощью в 2025 году было заблокировано 846 рекламных ссылок, содержащих признаки финансовых пирамид.

— С начала 2025 года было пресечено 10 схем по подозрению в организации финансовых пирамид. От их деятельности пострадали более 1 000 человек. В текущем году в суд направлено 6 уголовных дел, в то время как за 2023–2024 годы этот показатель составил 31 дело, — сказал Сабыргали Балгалиев на онлайн брифинге.

В рамках следственных действий наложены аресты на банковские счета, движимое и недвижимое имущество организаторов на сумму 7,7 млрд тенге.

По словам спикера, пресечена деятельности проекта «UILI BOLAYIK» («Үйлі болайық»), замаскированного под благотворительную жилищную программу. Организаторы уверяли граждан, что они могут приобрести жилье в беспроцентную рассрочку, обещая доход в 15–30% от вложений и бонусы за привлечение новых участников. Средства поступали на личные счета организатора, а счета одноименного фонда фактически не использовались. В результате было привлечено 515 вкладчиков на сумму свыше 50 млн тенге. На банковские счета подозреваемого наложен арест, в отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В производстве находятся уголовные дела в отношении еще трех схем — «Warner Bros», «Roborock» и «NFT+TRX». С октября 2024 по январь 2025 года организаторы через таргетированную рекламу в соцсетях вовлекали граждан в проекты, обещая быструю прибыль за просмотры видеоконтента. Вкладчики покупали доступ в приложения за криптовалюту, после чего им якобы начислялись вознаграждения. Фактически же это была классическая схема пирамиды, где доходы ранее вошедших обеспечивались за счет новых поступлений. В ходе расследования установлены криптовалютные кошельки, использованные мошенниками, и наложены ограничения на сумму 3,8 млн USDT.

— Следствие продолжается, и все результаты будут обнародованы по мере поступления. Важно отметить, что вступление в финансовые пирамиды происходит добровольно и вне правового поля, а значит, никто не гарантирует возврат вложенных средств. Однако есть уголовные дела, по которым пострадавшим удалось вернуть деньги. При этом решение о компенсации ущерба принимает суд, — отметил Сабыргали Балгалиев.

Граждан призывают проявлять бдительность, не доверять обещаниям быстрого заработка и обращаться в департамент экономических расследований, либо звонить на колл-центр по номеру 1458.

Ранее в столичном суде вынесен приговор по уголовному делу в отношении Перизат Кайрат и её матери Гайни Алашбаевой. Прокуроры представили обвинение, охватывающее масштабные эпизоды мошенничества, легализации преступных доходов и злоупотребления доверием граждан. Речь идет о хищении 3,5 млрд тенге.

Напомним, в апреле в Алматы задержали еще одного руководителя благотворительного фонда по подозрению мошенничестве.