Дело об угрозах медику в Костанае получило уголовное продолжение

По факту угроз в адрес медицинского работника в Костанае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

Вместе с тем лицо, допустившее оскорбление медицинского работника, уже привлечено к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

Как пояснили в полиции, угроза и оскорбление являются различными по своему правовому характеру деяниями. В опубликованном видеоролике усматриваются признаки как угроз, так и оскорбления личности, в связи с чем каждому из этих фактов дана соответствующая правовая оценка.

Ранее суд назначил мужчине административный штраф за оскорбление медицинского работника при исполнении служебных обязанностей.

Напомним, в социальных сетях появилось обращение медицинского работника из Костаная, заявившей об оскорблениях и угрозах со стороны пациента.

Позже оскорбившего медика в Костанае мужчину привлекли к ответственности.