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    Дело об угрозах медику в Костанае получило уголовное продолжение

    По факту угроз в адрес медицинского работника в Костанае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщили в полиции, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Дело об угрозах медику в Костанае получило уголовное продолжение
    кадр из видео

    В настоящее время проводятся все необходимые следственные действия. По их результатам будет принято процессуальное решение.

    Вместе с тем лицо, допустившее оскорбление медицинского работника, уже привлечено к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.

    Как пояснили в полиции, угроза и оскорбление являются различными по своему правовому характеру деяниями. В опубликованном видеоролике усматриваются признаки как угроз, так и оскорбления личности, в связи с чем каждому из этих фактов дана соответствующая правовая оценка.

    Ранее суд назначил мужчине административный штраф за оскорбление медицинского работника при исполнении служебных обязанностей.

    Напомним, в социальных сетях появилось обращение медицинского работника из Костаная, заявившей об оскорблениях и угрозах со стороны пациента.

    Позже оскорбившего медика в Костанае мужчину привлекли к ответственности.

    Регионы Казахстана Врачи Костанай Уголовное дело
    Дарья Аверченко
    Дарья Аверченко
    Автор