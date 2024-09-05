Дело обманутых блогеров: алматинку приговорили к 5,5 годам за торговлю подделками

В Алмалинском районном суде Алматы вынесли приговор женщине, обвиняемой в продаже подделок люксовых брендов под видом оригиналов. Дело было рассмотрено по факту мошенничества в особо крупном размере, передает корреспондент агентства Kazinform.

Судом установлено, что подсудимая Х., работая бренд-директором одного из журналов, познакомилась с потерпевшей К. Благодаря сложившимся дружеским отношениям они вместе посещали светские мероприятия в Алматы и за рубежом. Представляясь сотрудницей модных домов и брендовых магазинов, новым знакомым обвиняемая обещала оригинальные ювелирные изделия и брендовые товары по более низким ценам, чем в официальных магазинах.

- Так, она предложила М. брендовую сумку в качестве подарка для его супруги. Мужчина перевел подсудимой 14,5 млн тенге. Взамен он получил товар без чеков на покупку и документов, подтверждающих его подлинность. Со временем потерпевший выяснил, что сумка не является подлинной. Это подтвердила и товароведческая экспертиза, - говорится в сообщении Алматинского горсуда.

По аналогичной схеме на счету подсудимой Х. оказалось еще семь эпизодов мошенничества, с общим ущербом в 114 млн тенге.

Х. вину не признала, показав суду, что доставляла товары лишь как курьер. Прокурор просил суд назначить наказание в виде 8 лет лишения свободы, потерпевшие – максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 10 лет.

- Суд признал подсудимую Х. виновной по пункту 2 части 4 статьи 190 УК и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев. Данное наказание назначено с учетом смягчающих обстоятельств, в том числе отсутствия судимости, - отметили в суде.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Ранее несколько казахстанских блогеров обвинили свою знакомую в продаже поддельных брендовых сумок и часов, она выдавала их за оригинальные.

Напомним, о новой мошеннической схеме предупредили казахстанцев.