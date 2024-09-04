О новой мошеннической схеме предупредили казахстанцев

Сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают проверить телефоны по несуществующей базе данных, а затем используют их в качестве залога в ломбарде, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

В начале августа в полицию Петропавловска обратились 22-летний парень и девушка с заявлением о мошенничестве. Они получили СМС о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не оформляли.

Месяцем ранее, в парке к ним подошел незнакомец и предложил проверить их телефоны по базе данных, якобы для подтверждения оригинальности и проверки на кражу. Молодые люди позволили сфотографировать свои телефоны, удостоверения личности и записать IMEI-коды. Незнакомец сообщил, что их устройства «не соответствуют базе». Позже они узнали, что их телефоны были заложены в ломбарде, который выдает займы онлайн. Ущерб составил по 35 тысяч тенге в каждом случае.

Впоследствии сотрудники криминальной полиции и группы Cyberpol Петропавловска задержали подозреваемого, 18-летнего парня. Ведется досудебное расследование, проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.