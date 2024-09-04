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    09:08, 04 Сентябрь 2024 | GMT +6

    О новой мошеннической схеме предупредили казахстанцев

    11 жылға сотталған Талдықорған полициясының экс-басшысы апелляциялық шағым түсірді
    Фото: Виктор Федюнин/Kazinform

    Сотрудники департамента полиции Северо-Казахстанской области предупредили о новом виде мошенничества. Злоумышленники предлагают проверить телефоны по несуществующей базе данных, а затем используют их в качестве залога в ломбарде, сообщает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    В начале августа в полицию Петропавловска обратились 22-летний парень и девушка с заявлением о мошенничестве. Они получили СМС о просроченном платеже в ломбард, хотя никаких займов не оформляли.

    Месяцем ранее, в парке к ним подошел незнакомец и предложил проверить их телефоны по базе данных, якобы для подтверждения оригинальности и проверки на кражу. Молодые люди позволили сфотографировать свои телефоны, удостоверения личности и записать IMEI-коды. Незнакомец сообщил, что их устройства «не соответствуют базе». Позже они узнали, что их телефоны были заложены в ломбарде, который выдает займы онлайн. Ущерб составил по 35 тысяч тенге в каждом случае.

    Впоследствии сотрудники криминальной полиции и группы Cyberpol Петропавловска задержали подозреваемого, 18-летнего парня. Ведется досудебное расследование, проверяется его возможная причастность к другим преступлениям.

    — Не доверяйте свои конфиденциальные данные посторонним — это основа интернет-гигиены и цифровой безопасности, — подчеркнул начальник управления криминальной полиции ДП СКО Иван Терзиди.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Мошенничество Петропавловск
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
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