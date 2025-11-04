Дело о найденном в мусорке новорожденном прекращено в Уральске

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело, проводились розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения матери, однако установить ее адрес не удалось.

Согласно заключению экспертизы, младенец родился мертвым.

— По данному уголовному делу принято решение о прекращении досудебного расследования в соответствии со статьей 35 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Принятое решение согласовано с надзорным органом, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали об обнаружении в Уральске тела новорожденного в мусорном контейнере. Позже стало известно о поиске матери ребенка.