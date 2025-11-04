РУ
    13:26, 04 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Дело о найденном в мусорке новорожденном прекращено в Уральске

    Как сообщалось ранее, в городе Уральск во дворе одного из многоквартирных домов в мусорном контейнере было найдено тело новорожденного ребенка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    п
    Фото: pixabay

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, по данному факту было возбуждено уголовное дело, проводились розыскные мероприятия по установлению личности и местонахождения матери, однако установить ее адрес не удалось.

    Согласно заключению экспертизы, младенец родился мертвым.

    — По данному уголовному делу принято решение о прекращении досудебного расследования в соответствии со статьей 35 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Принятое решение согласовано с надзорным органом, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее мы сообщали об обнаружении в Уральске тела новорожденного в мусорном контейнере. Позже стало известно о поиске матери ребенка.

    Теги:
    Уральск ЗКО Полиция Западно-Казахстанская область Уголовное дело
    Айгуль Эсеналиева
    Автор
