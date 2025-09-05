РУ
    22:38, 04 Сентябрь 2025 | GMT +5

    В Уральске продолжается поиск матери младенца, найденного в мусорном контейнере

    В городе Уральск продолжаются работы по установлению личности матери новорожденного, найденного в мусорном контейнере, передает агентство Kazinform.

    младенец
    Фото: pixabay

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, досудебное расследование по факту происшествия, случившегося в Уральске 14 августа, продолжается.

    — Полиция провела проверку женщин, состоящих на учете в медицинских учреждениях. Также не были оставлены без внимания и те, кто по различным причинам снялся с учёта. Сотрудники полиции обходили многоквартирные и частные дома в районе происшествия, проводили опросы. Были изучены видеозаписи с камер наблюдения, установленных в подъездах домов. Поиск матери младенца продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, просят срочно позвонить по телефонам: 102, 8 (7112) 98-15-01, 8 (775) 373-00-94, — сообщили в ведомстве.

    Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Уральске в мусорном контейнере было обнаружено тело новорождённого младенца.

    Роды Уральск ЗКО Регионы Казахстана Розыск Младенцы Западно-Казахстанская область Новорожденный
