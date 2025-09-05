В Уральске продолжается поиск матери младенца, найденного в мусорном контейнере

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Западно-Казахстанской области, досудебное расследование по факту происшествия, случившегося в Уральске 14 августа, продолжается.

— Полиция провела проверку женщин, состоящих на учете в медицинских учреждениях. Также не были оставлены без внимания и те, кто по различным причинам снялся с учёта. Сотрудники полиции обходили многоквартирные и частные дома в районе происшествия, проводили опросы. Были изучены видеозаписи с камер наблюдения, установленных в подъездах домов. Поиск матери младенца продолжается. Всех, кто располагает какой-либо информацией по этому делу, просят срочно позвонить по телефонам: 102, 8 (7112) 98-15-01, 8 (775) 373-00-94, — сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Уральске в мусорном контейнере было обнаружено тело новорождённого младенца.