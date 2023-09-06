Дело Кайрата Кудайбергена и «Дикого Армана» поступило в суд

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Уголовное дело в отношении Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман» и экс-депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена, задержанных после январских событий 2022 года, направлено в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Алматинского городского суда сообщили, что дело в отношении Армана Жумагельдиева и Кайрата Кудайбергена направлено в суд 4 сентября. Судебное заседание еще не назначено. Об этом станет чуть позднее.

О задержании депутата маслихата Алматы Кайрата Кудайбергена стало известно 22 апреля 2022 года. Суд в отношении него санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 30 суток , а затем срок ареста продлевали несколько раз.

В прокуратуре Алматы сообщили, что по предварительным данным, Кайрат Кудайберген вместе с криминальным авторитетом «Диким Арманом» собрали группу людей для объединения митингующих во время январских событий.

В июле прошлого года Кайрат Кудайберген лишился депутатского мандата.

Армана Джумагельдиева, известного по прозвищу «Дикий Арман», задержали 7 января 2022 года в Алматы. В феврале того года сообщалось, что он переведен в следственный изолятор КНБ.

Позже Генпрокурор рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях.

Кроме того, на заседании Мажилиса Генеральный прокурор РК Берик Асылов сообщил, что Дикий Арман во время январских событий действовал при координации куратора из КНБ.

Также он заявил, что члены группировки «Дикого Армана» из разных точек города похитили, избивали и удерживали 24 случайных граждан в паркингах гостиниц «Ritz Carlton» и «Казахстан». Генпрокурор опроверг информацию о причастности российской стороны к задержанию «Дикого Армана».