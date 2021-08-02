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    16:12, 02 Август 2021 | GMT +6

    «Дельта» штамм коронавируса поражает молодых алматинцев - эпидемиолог

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алматы штамм коронавируса «дельта» распространяется преимущественно среди молодых людей, которые не успели пройти вакцинацию. 37% зараженных составляют алматинцы в возрасте от 20 до 40 лет. Эти данные в ходе пресс-конференции региональной службы коммуникаций озвучила заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам эпидемиолога, «дельта»-вариант заразнее классического уханьского штамма примерно в два раза. У пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа, изменилась симптоматика течения болезни. Все меньше людей жалуются на отсутствие обоняния, и все больше наблюдают у себя другую особенность болезни. Среди заболевших коронавирусом участились желудочно-кишечные симптомы.

    При этом «дельта»-штамм COVID-19 поражает даже здоровых, молодых людей с крепким иммунитетом. Причем заболевание протекает в тяжелой форме и в два раза быстрее поражает весь организм.

    «Анализ возрастного состава за последние две недели показал, что удельный вес пораженности КВИ среди подростков вырос на 0,7%, а граждан 40-59 лет - на 0,8%. В основном заражение коронавирусом преобладает среди молодых людей от 20 до 40 лет - в 37%, граждан 40-59 лет - в 25%, лиц старшего 60 лет – 19% и детей до 14 лет – 13%», - сообщила А. Калыкова.

    Заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля отметила, что имеющиеся вакцины способны защитить от новых вариантов коронавируса. Также необходимо придерживаться карантинных требований, соблюдать масочный режим, не посещать места массового скопления людей, ограничить контакты.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная Алматы
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