Декретные, пенсии и пособия: господдержку получают 692 тысячи жителей Алматы

В Алматы зарегистрировано 692 тысячи получателей социальных выплат, пенсий и пособий. При этом один человек может одновременно получать несколько видов государственной поддержки, передает корреспондент агентства Kazinform.

На брифинге Региональной службы коммуникаций руководитель департамента Комитета регулирования и контроля в сфере социальной защиты населения по Алматы Мурат Муратбеков сообщил, что государственная поддержка предоставляется семьям с детьми, многодетным семьям, людям с инвалидностью, семьям, потерявшим кормильца, а также включает пособия при рождении ребенка и по уходу за ним.

По его словам, за первое полугодие 2026 года жителям мегаполиса назначено:

16 107 пособий при рождении ребенка и по уходу за ребенком;

9 510 государственных базовых пенсионных выплат;

8 661 пенсионная выплата по возрасту;

4 857 единовременных выплат на погребение;

1 945 пособий по инвалидности;

1 926 пособий многодетным семьям.

Фото: РСК Алматы

Заместитель директора филиала АО «Государственный фонд социального страхования» по Алматы Балгын Сатбеккызы отметила, что с начала года более 94 тысяч жителей города получили социальные выплаты из фонда. На эти цели направлено 48,5 млрд теңге, большая часть которых пришлась на поддержку семей с детьми.

Так, социальную выплату по беременности и родам получили 9 586 работающих женщин на общую сумму 12,1 млрд теңге. Еще 46 283 человека получили выплаты по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет — на эти цели направлено 21,8 млрд теңге. Кроме того, фонд осуществлял выплаты в связи с утратой трудоспособности, потерей кормильца и потерей работы.

Наибольший рост в этом году зафиксирован по выплатам в случае потери работы. Если за первое полугодие 2025 года их получили 17 707 человек на сумму 5,9 млрд теңге, то за аналогичный период 2026 года — уже 25 510 человек на сумму 9,5 млрд теңге. Таким образом, объем выплат увеличился на 59%.

Увеличились и выплаты семьям, потерявшим кормильца. За шесть месяцев 2026 года такую поддержку получили 5 223 семьи на общую сумму 2,1 млрд теңге. Годом ранее на эти цели было направлено 1,7 млрд теңге, что соответствует росту объема выплат на 24%.

Продолжается и поддержка граждан, утративших трудоспособность. В первом полугодии выплаты получили 7 413 человек на общую сумму 2,9 млрд теңге. Несмотря на небольшое сокращение числа получателей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, общий объем выплат увеличился почти на 8%.

Как подчеркнули спикеры, право на социальные выплаты имеют не только наемные работники, но и самозанятые граждане, а также представители платформенной занятости при условии участия в системе обязательного социального страхования и своевременной уплаты социальных отчислений.

Они могут рассчитывать на выплаты по беременности и родам, по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, а также в случае утраты трудоспособности, потери работы и потери кормильца. Размер выплат определяется исходя из дохода, с которого производились социальные отчисления.

Ранее сообщалось, что за первое полугодие 2026 года казахстанцам выплатили пенсии и государственные пособия на сумму 3,3 трлн теңге.