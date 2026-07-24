3,3 трлн тенге выплатили казахстанцам за пенсии и пособия за полгода

Сегодня под председательством Министра труда и социальной защиты населения РК Аскарбека Ертаева состоялось расширенное заседание Министерства, на котором были рассмотрены итоги работы ведомства за первое полугодие 2026 года, а также определены основные задачи до конца текущего года, передает Kazinform.

В заседании приняли участие сотрудники министерства, представители центральных и местных исполнительных государственных органов, комитетов и подведомственных организаций, члены Общественного совета.

Открывая заседание, Аскарбек Ертаев отметил, что Министерством продолжается реализация государственной социальной политики и обеспечивается своевременное исполнение социальных обязательств перед гражданами.

— На социальные выплаты в 2026 году предусмотрено 6,8 трлн тенге. По итогам первого полугодия пенсиями и пособиями охвачено 4,6 млн человек, которым выплачено 3,3 трлн тенге. Наша задача — обеспечить стабильность социальных выплат и дальнейшее повышение эффективности мер социальной поддержки населения, — отметил министр.

Также особое внимание в ходе заседания было уделено вопросам содействия занятости населения.

— Годовой план по трудоустройству составляет 548 тыс. человек. За первое полугодие трудоустроено около 250 тыс. человек, что составляет 46% от годового плана. Дополнительными мерами содействия занятости охвачено более 245 тыс. граждан. Продолжается работа по поддержке граждан, испытывающих трудности при поиске работы, с применением адресных мер содействия занятости, — подчеркнул Аскарбек Ертаев.

О результатах работы по обеспечению трудовых прав граждан доложил первый вице-министр труда и социальной защиты населения Ербол Туякбаев. По его словам, государственная инспекция труда последовательно усиливает работу по защите прав работников и восстановлению социальной справедливости.

— Только за шесть месяцев текущего года государственными инспекторами проведено 3 607 проверок, что на 22,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В ходе контрольных мероприятий выявлено свыше 4 тысяч нарушений трудового законодательства, работодателям выдано более 2,3 тысячи обязательных предписаний, а также приняты меры административного воздействия, — отметил Ербол Туякбаев.

О ситуации на рынке труда проинформировал вице-министр Эльдар Кузенбаев. По итогам первого полугодия уровень безработицы в стране составил 4,5%.

— Одним из приоритетных направлений развития службы занятости является внедрение цифровых технологий и решений на основе искусственного интеллекта, которые позволяют повысить оперативность, адресность и качество предоставления государственных услуг, — сообщил он.

Кроме того, вице-министр Виктория Шегай в своем докладе рассказала о развитии системы медико-социальной экспертизы и мерах по совершенствованию социальной защиты.

— Продолжается внедрение заочного формата медико-социальной экспертизы. Сегодня таким способом проводится более 45% освидетельствований. Работа по развитию системы социальной защиты ведется комплексно — с совершенствованием законодательства, цифровых сервисов, реабилитационной инфраструктуры и механизмов государственного контроля, — отметила она.

О ходе цифровой трансформации социально-трудовой сферы сообщил вице-министр Бахтияр Жазыкпаев.

— Внедрен механизм автоматического назначения пособий и социальных выплат. По девяти видам государственных услуг сроки оказания сокращены до одного дня, снижены трудозатраты и минимизировано количество ошибок при обработке обращений, — сказал он.

Подводя итоги заседания, Аскарбек Ертаев обозначил направления, требующие дальнейшего внимания. В их числе — повышение качества проведения медико-социальной экспертизы, соблюдение сроков строительства реабилитационных центров и обеспечение исполнения региональных планов занятости.

— По каждому из этих направлений необходимо обеспечить результативную и скоординированную работу. Важно своевременно принимать необходимые решения, обеспечивать эффективное межведомственное взаимодействие и качественное выполнение поставленных задач, — подчеркнул министр.

Подводя итоги заседания, руководителям структурных подразделений Министерства, комитетов и подведомственных организаций поручено обеспечить реализацию намеченных мероприятий, а также достижение целевых показателей до конца 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют трудоустроить 548 тысяч человек. Также почти на 150 тысяч человек выросло число официально трудоустроенных казахстанцев.