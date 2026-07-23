Число официально трудоустроенных казахстанцев выросло почти на 150 тысяч человек

В Казахстане формальный рынок труда продолжает укрепляться, обеспечивая гражданам стабильную работу и социальные гарантии, передает Kazinform со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты.

В Казахстане сохраняется положительная динамика развития рынка труда. По итогам первого квартала 2026 года численность занятого населения достигла 9 млн 392 тыс. человек, что на 108,5 тыс. человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основной прирост обеспечен за счет увеличения числа работников, занятых по трудовому договору. Количество наемных работников выросло с 7 млн 140,9 тыс. до 7 млн 290,4 тыс. человек, увеличившись почти на 150 тыс. человек.

Рост официальной занятости является одним из наиболее важных показателей устойчивости экономики. Именно работа по трудовому договору обеспечивает гражданам полный объем социальных и трудовых гарантий, включая обязательное социальное страхование, пенсионные накопления, оплачиваемые отпуска, пособия по временной нетрудоспособности и защиту трудовых прав.

Одновременно продолжается снижение доли менее устойчивых форм занятости. За год количество самозанятых сократилось с 2 млн 142,5 тыс. до 2 млн 101,6 тыс. человек, а численность независимых работников уменьшилась более чем на 30 тыс. человек - с 357,2 тыс. до 326,6 тыс. Это свидетельствует о постепенном переходе граждан в формальный сектор экономики и расширении охвата системой социальных гарантий.

Позитивные изменения подтверждаются и динамикой безработицы. Численность безработных снизилась до 446 тыс. человек, а уровень безработицы сохранился на низкой отметке 4,5%. При этом молодежная безработица составила 3%.

Существенную роль в укреплении официальной занятости играет развитие цифровой инфраструктуры рынка труда. Электронная биржа труда позволяет работодателям быстрее находить необходимых специалистов, а гражданам - оперативно получать информацию о вакансиях, проходить профессиональное обучение и пользоваться государственными мерами содействия занятости.

Дополнительный импульс рынку труда придают активные меры занятости. По состоянию на 1 июля текущего года при содействии государства и работодателей трудоустроено более 249 595 человек, из которых 96 415 получили постоянную работу. Таким образом, рост наемной занятости подтверждается не только статистикой рынка труда, но и результатами государственной политики по созданию качественных рабочих мест.

В Министерстве труда и социальной защиты населения отмечают, что дальнейшее развитие рынка труда будет направлено на повышение качества занятости, создание современных рабочих мест, развитие человеческого капитала и расширение возможностей для официального трудоустройства граждан.

Укрепление формальной занятости означает не только рост экономики, но и повышение уровня социальной защищенности населения. Чем больше граждан работают официально, тем выше их доступ к государственным социальным гарантиям, пенсионному обеспечению и механизмам защиты трудовых прав.

Какие факторы сегодня определяют рынок труда и спрос на специалистов в Центральной Азии? Что стоит за ростом востребованности тех или иных специальностей и чего ожидать в ближайшие годы? В вопросах разбиралась аналитический обозреватель агентства Kazinform.