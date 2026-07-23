Какие профессии востребованы в странах Центральной Азии

Какие факторы сегодня определяют рынок труда и спрос на специалистов в Центральной Азии? Что стоит за ростом востребованности тех или иных специальностей и чего ожидать в ближайшие годы? В вопросах разбиралась аналитический обозреватель агентства Kazinform.

Как демографический и экономический фактор влияют на рынок труда?

Центральная Азия уже третий год подряд становится самым быстрорастущим регионом Евразии. По прогнозу ЮНИСЕФ, с 2025 по 2050 год население Центральной Азии увеличится более чем на 30 млн человек и достигнет почти 112 млн. Самый большой прирост ожидается в Узбекистане — свыше 15 млн человек. В Казахстане население вырастет примерно на 5,7 млн, в Таджикистане — почти на 4,8 млн, в Кыргызстане — на 2,3 млн, а в Туркменистане — более чем на 2 млн. Это не облегчение, а другой по своей природе вызов. Региону нужно создавать рабочие места быстрее, чем растет число людей, ищущих работу. И пока экономический рост региона справляется с этой задачей.

По данным Университета Центральной Азии, за последние 20 лет рынок труда региона заметно изменился: занятость постепенно смещается из сельского хозяйства в сферу услуг и промышленность. И именно услуги стали главным источником новых рабочих мест. Большинство новых рабочих мест создается в торговле, транспорте, гостиничном и ресторанном бизнесе. Высокотехнологичные отрасли, такие как ИКТ и финансы, пока обеспечивают лишь небольшую долю занятости, поэтому на рынке труда по-прежнему преобладают профессии, не требующие высокой квалификации, сказано в отчете.

— Сегодня рынок труда Центральной Азии определяют рост частного бизнеса и сферы услуг, развитие электронной коммерции, цифровизация и внедрение искусственного интеллекта. Работодателям все меньше нужны просто обладатели дипломов и все больше — специалисты, которые умеют давать конкретный результат. Именно поэтому продажи и обслуживание клиентов остаются одними из самых востребованных направлений. Продажи — это кровеносная система бизнеса. Можно создать отличный продукт, но без человека, который найдет клиента, объяснит его ценность и доведет до покупки, выручки не будет, — уверен приглашенный эксперт Qazaq Expert Club в сфере HR Аскар Есимсеитов.

Фото из личного архива Аскара Есимсеитова

По данным Всемирного банка, пять ключевых секторов формируют около 48% всей занятости в Центральной Азии. Самая крупная доля приходится на агробизнес (сельское, лесное хозяйство и рыболовство), который обеспечивает около 15% рабочих мест. За ним следуют энергетика и инфраструктура, обрабатывающая промышленность с добавленной стоимостью, здравоохранение и туризм.

Казахстан

За 2025 год на Электронной бирже труда Казахстана работодатели разместили 1 млн 328 тыс. вакансий. Наиболее востребованными оказались специалисты в сферах образования, здравоохранения, обрабатывающей промышленности, государственного управления, социального обеспечения, сельского хозяйства и торговли.

Согласно прогнозу Центра развития трудовых ресурсов (ЦРТР), в 2026 году наибольший спрос на рынке труда Казахстана сохранится на представителей рабочих и массовых профессий. В числе наиболее востребованных — разнорабочие, неквалифицированные рабочие, дворники и уборщики, а также учителя, воспитатели, средний медицинский персонал и работники по уходу за больными.

По прогнозу Центра, основной спрос в этом году будет сосредоточен как на рабочих специальностях, так и на кадрах сфер образования и здравоохранения, потребность в которых растет вместе с развитием социальной инфраструктуры и увеличением численности населения.

— Развитие городов, инфраструктуры, доставки, маркетплейсов и новых производств невозможно обеспечить только офисными сотрудниками. Уже сейчас в Казахстане рабочий персонал, строительство и логистика входят в число крупных направлений по количеству вакансий. Сохранится и спрос на сильных продавцов и специалистов по работе с клиентами. ИИ возьмет на себя часть переписки и типовых консультаций, но сложные переговоры, установление доверия и удержание клиента останутся за человеком, — убежден Аскар Есимсеитов.

По данным hh.kz, во II квартале 2026 года на портале было размещено более 118 тыс. вакансий. Больше всего предложений пришлось на Алматы — 38,9%, Астану — 22,3% и Караганду — с 5,2%.

— В Алматы сосредоточены крупный частный бизнес, банки, торговля, финтех, маркетинг и сфера услуг. В Астане — государственный и квазигосударственный сектор, центральные офисы компаний, строительство, консалтинг и IT. Именно здесь чаще принимаются решения, запускаются новые проекты и предлагаются более высокие зарплаты, — пояснил Аскар Есимсеитов.

По словам эксперта, возникает своего рода замкнутый круг: специалисты переезжают туда, где больше работодателей, которые открывают офисы там, где уже есть квалифицированные кадры, университеты, инфраструктура и деловые связи.

— При этом нельзя считать, что в регионах нет работы. Там востребованы специалисты промышленности, энергетики, сельского хозяйства, логистики, строительства и добывающего сектора. Проблема в том, что региональный рынок часто зависит от нескольких крупных предприятий и предлагает меньше разнообразных карьерных траекторий, — сказал Аскар Есимсеитов.

Как отмечает hh.kz, наиболее востребованными стали специалисты в сфере продаж и обслуживания клиентов, маркетинга и PR, рабочие специальности, индустрии красоты, строительства и недвижимости, производства, автомобильного бизнеса, финансов, транспорта и логистики. При этом по сравнению с прошлым годом медианная предлагаемая зарплата выросла на 4,7% и составила 321,9 тыс. тенге.

Фото: Qarmet

Одновременно усилилась конкуренция за рабочие места. В среднем на одну вакансию приходится почти 16 резюме, что на 31,4% больше, чем годом ранее. Наиболее высокая конкуренция наблюдается среди специалистов в сфере стратегии и консалтинга, безопасности, высшего и среднего менеджмента, а также в IT и креативных индустриях.

Узбекистан

Согласно данным hh.uz, в Узбекистане наиболее востребованными остаются специалисты в сфере продаж и обслуживания клиентов, маркетинга и PR, индустрии красоты, IT, автомобильного бизнеса, туризма, финансов, производства, торговли, транспорта и логистики. В большинстве профессиональных сфер спрос на работников продолжил расти, и наиболее заметно — в сфере безопасности, юриспруденции, управленческого звена, рабочих специальностей и производства.

— В Узбекистане ключевой задачей в контексте трансформации бизнеса в период с 2025 по 2030 выступает устранение дефицита квалифицированных кадров, необходимость в переобучении и повышении квалификации сотрудников. Прогнозируемый рост спроса на такие навыки, как программирование, преподавание и наставничество, а также владение несколькими языками, превышает среднемировые показатели, — отметила Директор Центра исследований общественных процессов Казахстанского института общественного развития Алия Масалимова.

Фото из личного архива Алии Масалимовой

Во II квартале 2026 года было размещено более 34 тыс. активных вакансий на платформе hh.uz. Большинство из них было размещено в Ташкенте, на который пришлось почти 82% всех предложений. Далее следуют Самарканд и Фергана. При этом рост числа вакансий зафиксирован в большинстве регионов страны. Медианная предлагаемая заработная плата составила 6,5 млн сумов (253 795 тенге), что на 0,5% выше прошлогоднего показателя.

Вместе с ростом числа вакансий усилилась и конкуренция за рабочие места. В среднем на одну вакансию приходится 18 резюме, что на 10,2% больше, чем годом ранее. Самая высокая конкуренция наблюдается среди специалистов в сфере безопасности, домашнего персонала, транспорта и логистики, рабочих профессий, а также стратегии и консалтинга.

Кыргызстан

Во II квартале 2026 года работодатели Кыргызстана разместили на платформе headhunter.kg более 12 тыс. вакансий, что на 6,2% больше, чем годом ранее. Основная часть предложений о работе традиционно пришлась на Бишкек, где сосредоточено 91,1% всех вакансий.

Наибольший спрос работодатели предъявляли к специалистам в сфере продаж и обслуживания клиентов, маркетинга и PR, автомобильного бизнеса, финансов и бухгалтерии, строительства, туризма, а также к рабочему и административному персоналу.

Коллаж: Canva

Медианная предлагаемая заработная плата составила 46,3 тыс. сомов (248 159 тенге), что на 7,5% меньше, чем годом ранее.

Одновременно усилилась конкуренция за рабочие места. Во II квартале на одну вакансию в среднем приходилось 14 резюме, что на 35,3% больше, чем годом ранее. Наиболее высокая конкуренция наблюдалась среди специалистов в сфере безопасности, транспорта и логистики, домашнего персонала, рабочих профессий, а также стратегии и консалтинга.

Таджикистан

По данным «Мир 24», в Таджикистане высокий спрос сохраняется на специалистов в строительстве, промышленности и туризме. Около 34% всех вакансий приходится на инженерные и IT-специальности. Кроме того, востребованы бухгалтеры, юристы, HR-специалисты и маркетологи. В 2025 году в стране было создано около 280 тыс. рабочих мест, однако лишь четверть из них постоянные, тогда как более половины приходится на сезонную занятость.

Как сообщает Asia-Plus, Министерство труда Таджикистана определило 20 приоритетных профессий, для которых будут разработаны новые образовательные стандарты. В их числе специалисты по искусственному интеллекту, солнечной энергетике, ремонту электромобилей, управлению беспилотниками и обслуживанию лифтов. По словам министра труда Солехи Холмахмадзода, программы обучения формируются с учетом потребностей как внутреннего, так и зарубежного рынков труда. Наиболее высокий спрос на кадры сегодня наблюдается в строительстве, энергетике, электротехнике, IT, сельском хозяйстве, гостиничном бизнесе и сфере услуг.

Фото: Коллаж Kazinform

Туркменистан

Как сообщает Turkmenistan Altyn Asyr со ссылкой на электронный Портал занятости населения, в начале 2026 года на рынке труда Туркменистана сохраняется высокий спрос на специалистов в сфере статистики, медицины и образования, а также на водителей и разнорабочих. Одновременно растет потребность в кадрах с узкоспециализированными знаниями и навыками для высокотехнологичных отраслей экономики.

Как отмечают в туркменском издании, грамотное владение инструментами искусственного интеллекта становится обязательным требованием для большинства профессий.

Чего ожидать в ближайшие годы?

Согласно данным Future of Jobs Report 2025 года — доклада Всемирного экономического форума (ВЭФ) «Будущее рабочих мест 2025», мировой рынок труда ожидает большая трансформация. 170 миллионов новых рабочих мест появятся к 2030 году, при этом 92 миллиона существующих исчезнут. Пять ключевых факторов изменят рынок труда.

— Первый и самый значимый — технологический. Внедрение цифровых технологий, искусственный интеллект в корне переформатируют матрицу рынка труда на глобальном и национальном уровнях. Второй — геоэкономическая карта мира перекраивается, в результате войн, торговых санкций изменяются экономические и HR-стратегии. Третий — приоритет «зеленой экономики» повышает спрос на экологически ориентированные профессии и навыки. Четвертый — экономическая нестабильность. Пятый фактор — демографический, неравномерность по регионам, где-то высокий прирост наблюдается, а где-то преобладает стареющее население, — подчеркнула Алия Масалимова.

Фото: Midjourney

В Казахстане, по прогнозам авторов доклада, в 2025–2030 годах ключевое влияние на рынок труда окажут цифровизация, рост стоимости жизни и замедление экономического роста. Среди важных факторов также названы развитие «зеленых» технологий. При этом около 70% казахстанских компаний ожидают столкнуться с дефицитом квалифицированных кадров.

— На мой взгляд, в первую очередь, в ближайшие годы будут востребованы высокотехнологичные специальности, связанные с машинным обучением, искусственным интеллектом. Рабочие профессии, такие как сантехники, плотники, электрики, мы ежедневно нуждаемся в них при обслуживании наших домов, помещений, в установке приборов и прочее. Я бы сказала так - профессии, которые требует ручного труда, умение сделать что-то своими руками, — заверила спикер.

По мнению экспертов, востребованными неизменно останутся специалисты интеллектуального труда — прежде всего учителя и врачи, которые наряду с профильными знаниями владеют цифровыми технологиями и осваивают смежные направления.

Таким образом, рынок труда Центральной Азии сегодня развивается под влиянием сразу двух процессов. С одной стороны, демографический рост, урбанизация и развитие сферы услуг поддерживают высокий спрос на работников торговли, строительства, производства, логистики, образования и здравоохранения. С другой — цифровизация экономики, внедрение ИИ и «зеленых» технологий повышают спрос на специалистов с новыми цифровыми компетенциями. Вместе с тем общей проблемой для стран региона остается дефицит квалифицированных кадров и растущая конкуренция за качественные рабочие места. Это означает, что в ближайшие годы важным фактором конкурентоспособности на рынке труда станет готовность работников осваивать новые навыки и адаптироваться к меняющимся условиям.

Ранее сообщалось, что более половины экономики Центральной Азии формируется в Казахстане.