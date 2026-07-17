Более половины экономики Центральной Азии формируется в Казахстане

ВВП Казахстана по итогам 2025 года достиг $306 млрд. Как следует из данных, опубликованных международными СМИ , на страну пришлось 53,7% совокупного объема экономики Центральной Азии, передает агентство Kazinform.

Доля Казахстана в региональном производстве превысила 50%

Как следует из публикаций, Казахстан на сегодняшний день формирует экономическое ядро региона. Масштаб национальной экономики более чем вдвое превышает показатель Узбекистана, занимающего второе место с ВВП в $147,1 млрд. Экономика Туркменистана оценивалась в $77,4 млрд, Кыргызстана – в $21,6 млрд, Таджикистана – в $17,5 млрд.

Разрыв особенно заметен в пересчете на душу населения. В Казахстане ВВП на человека достиг около $15 тыс. В Туркменистане показатель составил $11,6 тыс., в Узбекистане – $3,8 тыс., в Кыргызстане – $3 тыс., в Таджикистане – $1,7 тыс. Такая разница указывает на более высокую производительность экономики и больший объем создаваемой добавленной стоимости.

Фото: hausa.cri.cn

Примечательно, что экономический вес страны уже не определяется исключительно сырьевым сектором. Почти 20% валовой добавленной стоимости формирует торговля, около 13% приходится на обрабатывающую промышленность и 11,9% – на горнодобывающий сектор. Экономическая политика Президента Касым-Жомарта Токаева предусматривает дальнейшее развитие обрабатывающей промышленности, цифровых отраслей, логистики, финансовых услуг и инновационных направлений.

Заметную долю занимает рынок недвижимости. По этому показателю Казахстан также опережает соседние государства. В статье это рассматривается как признак более развитого и структурно зрелого внутреннего рынка.

По прогнозу Международного валютного фонда, в 2026 году объем экономики Казахстана достигнет $360,4 млрд, что позволит стране занять 49-е место в мире. Узбекистан, по оценкам фонда, расположится на 61-й позиции, а Туркменистан, Кыргызстан и Таджикистан займут более низкие места в мировом рейтинге.

Расширение обрабатывающей промышленности, логистики, цифровых сервисов и финансового сектора позволит Казахстану диверсифицировать источники роста и повысить устойчивость экономики к внешним колебаниям.

Казахстан сохраняет лидерство в банковском секторе Центральной Азии

Коллаж: Kazinform/ Canva

Банковская система Казахстана остается крупнейшей в Центральной Азии. По состоянию на январь 2026 года активы банков страны достигли $140 млрд, говорится в публикации международных СМИ.

Отмечается, что Казахстан значительно опережает соседние государства по объему банковских активов и депозитного портфеля. В частности, активы БВУ Казахстана более чем на 80% превышают уровень Узбекистана и почти в 24 раза – Таджикистана. В Кыргызстане активы банковской системы составили $13,9 млрд.

Казахстан также занимает ведущие позиции в регионе по объемам кредитования и привлеченных депозитов. Депозитная база банков Казахстана на начало 2026 года составила $96,4 млрд – почти втрое больше, чем в Узбекистане, и существенно выше показателей остальных стран Центральной Азии. Как подчеркивается в публикации, крупная депозитная база обеспечивает банкам устойчивое фондирование, расширяет возможности кредитования частного сектора и поддерживает долгосрочное финансирование экономики.

По оценке издания, масштаб активов, депозитов и кредитования закрепляет за Казахстаном статус ведущего финансового центра Центральной Азии.

Казахстан остается главным центром притяжения капитала в Центральной Азии

Коллаж: Kazinform / Nano Banana

Для международного бизнеса Казахстан остается основной точкой входа в Центральную Азию. Как отмечается в публикации международных СМИ, масштаб экономики, макроэкономическая стабильность, развитая финансовая инфраструктура, сравнительно сильные институты и стратегическое положение между Европой и Азией обеспечили Казахстану крупнейший в регионе объем накопленных прямых иностранных инвестиций (ПИИ).

Согласно докладу ЮНКТАД World Investment Report 2025, в Казахстане было сосредоточено $151,3 млрд накопленных ПИИ – 68,6% от общего объема по Центральной Азии. Совокупный показатель региона составлял $220,5 млрд.

Для сравнения, на Туркменистан приходилось $44,6 млрд, на Узбекистан – $16,7 млрд. Объем накопленных инвестиций в Кыргызстане и Таджикистане оценивался примерно в $4 млрд в каждой стране.

Концентрация капитала в Казахстане складывалась на протяжении многих лет. Инвесторов привлекают емкость местного рынка, сырьевая база, выгодное транспортное расположение между Европой и Азией, финансовая инфраструктура и опыт реализации крупных международных проектов.

Инвестиционная политика Казахстана предусматривает дальнейшее повышение предсказуемости регулирования и формирование условий, позволяющих инвесторам реализовывать долгосрочные проекты. Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно подчеркивал значение стабильной и понятной деловой среды.

Тем не менее накопленный объем инвестиций показывает, что для международных компаний Казахстан является крупнейшей и наиболее развитой инвестиционной площадкой Центральной Азии.

Международные рейтинги фиксируют усиление экономических позиций Казахстана

Коллаж: Kazinform

Казахстан занимает более высокие позиции среди стран Центральной Азии в международных рейтингах экономической сложности и экономической свободы. Эти показатели отражают уровень развития производственных компетенций, качество деловой среды и состояние рыночных институтов, отмечается в публикации международных СМИ.

В Индексе экономической сложности страна находится на 55-м месте в мире, значительно опережая другие государства региона. Рейтинг оценивает способность экономики производить и экспортировать технологически сложную продукцию, а также уровень накопленных промышленных и производственных компетенций.

В Индексе экономической свободы Казахстан занимает 68-е место. При составлении рейтинга учитываются защита прав собственности, эффективность регулирования, открытость экономики и условия ведения бизнеса.

Как отмечается в публикации, региональные позиции Казахстана опираются на масштаб и структуру экономики, качество институтов и способность привлекать долгосрочный капитал. В Казахстане проводится модернизация государственного управления, укрепляются рыночные институты и совершенствуются условия для инвесторов. Конституционная реформа стала частью этих преобразований и направлена на повышение эффективности управления и укрепление долгосрочной институциональной основы развития страны.

Для международных инвесторов ключевое значение имеют предсказуемость регулирования, защита прав собственности и стабильность экономической политики. Проводимые реформы направлены на дальнейшее укрепление этих условий.

Казахстан укрепляет роль ключевого торгового и транзитного партнера Китая в Центральной Азии

Фото: Акорда

Встреча Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и Председателя КНР Си Цзиньпина 15 июля в Шанхае стала продолжением расширяющегося экономического партнерства двух стран.

По приведенным в статье данным, товарооборот Казахстана и Китая по итогам 2025 года достиг рекордных $48 млрд. Стороны поставили цель увеличить показатель до $100 млрд к 2030 году. Накопленный объем китайских прямых инвестиций в экономику Казахстана к середине 2025 года оценивался примерно в $11,4 млрд. Это крупнейший показатель среди стран Центральной Азии и около трети всего китайского капитала, вложенного в регион.

Казахстан занимает центральное место в сухопутных перевозках между Китаем и Европой – через территорию страны проходит свыше 85% соответствующего грузопотока. Железнодорожные перевозки между двумя странами в 2025 году достигли 35,6 млн тонн, увеличившись на 11%. За последние семь лет Казахстан направил более $35 млрд на развитие транспортной и транзитной инфраструктуры. В число ключевых проектов входят контейнерный хаб в Актау, сухой порт в Сиане и строительство вторых путей на участке Достык - Мойынты.

В рамках промышленного сотрудничества завершено 62 совместных проекта стоимостью $8,7 млрд, создано около 11 тыс. рабочих мест. Еще 55 проектов на $13,5 млрд находятся в стадии реализации, более 220 инициатив общей стоимостью свыше $60 млрд включены в перспективный портфель.

Развитие торговли, инфраструктуры и промышленной кооперации усиливает позиции Казахстана как одного из ключевых экономических партнеров Китая и важного звена евразийских транспортных маршрутов.