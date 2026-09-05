Декларации до 15 сентября: кому нужно сдать и какие штрафы могут грозить казахстанцам

Через десять дней в Казахстане истекает срок сдачи налоговых деклараций для физических лиц. Кому необходимо подать декларации, каких ошибок следует избегать и какая ответственность предусмотрена за нарушения — в обзоре корреспондента агентства Kazinform.

До 15 сентября некоторые категории граждан должны представить декларации об активах и обязательствах по форме 250.00 и о доходах и имуществе по форме 270.00.

При этом подавляющее большинство казахстанцев от декларирования освобождены. В частности, декларацию не нужно подавать работникам частных компаний, пенсионерам, студентам и домохозяйкам, если у них нет активов и обязательств, подлежащих декларированию.

Обе формы отчетности можно подать на бумаге в органах государственных доходов или в через приложение e-Salyq Azamat и приложения банков второго уровня.

В ответ на запрос корреспондента Kazinform в Комитете государственных доходов разъяснили самые распространенные вопросы и назвали основные ошибки при заполнении деклараций.

Кто должен сдать форму 250.00

Форма 250.00 известна как «входная» декларация и подается при возникновении обязанности по декларированию активов и обязательств.

В 2026 году ее должны представить:

кандидаты на выборные и государственные должности и их супруги;

лица, желающие стать крупными участниками банков, страховых организаций или управляющими инвестиционным портфелем;

совершеннолетние граждане — резиденты Казахстана, имеющие определенные активы за рубежом.

К таким зарубежным активам относятся:

недвижимость и другое имущество, права или сделки с которым подлежат регистрации в иностранном государстве;

деньги на счетах в иностранных банках, если их совокупная сумма превышает 1000 МРП;

инвестиционное золото;

доли в иностранных компаниях и жилищном строительстве;

ценные бумаги и производные финансовые инструменты иностранных эмитентов;

деньги на иностранных брокерских счетах;

объекты интеллектуальной собственности и авторского права за рубежом;

подлежащая декларированию дебиторская и кредиторская задолженность за пределами Казахстана;

другое имущество, предусмотренное Налоговым кодексом.

Срок подачи декларации формы 250.00 — до 15 сентября. Но для кандидатов на государственные и выборные должности, а также отдельных участников финансового рынка действуют другие сроки.

Кто должен сдать форму 270.00

Форма 270.00 — это декларация о доходах и имуществе. В 2026 году она подается за 2025 год.

Ее должны представить:

— государственные служащие, приравненные к ним лица и их супруги;

— руководители, учредители и участники юридических лиц и их супруги-резиденты;

— крупные участники банков, страховых организаций и рынка ценных бумаг;

— нотариусы, частные судебные исполнители, медиаторы и адвокаты;

— все казахстанцы, которые в прошлом году приобрели имущество и другие активы на общую сумму свыше 20 000 МРП (86,5 млн тенге). Это касается покупок как в Казахстане, так и за его пределами;

— владельцы цифровых активов;

— лица, применившие определенные налоговые вычеты у налогового агента;

— граждане, получившие доходы, которые необходимо самостоятельно задекларировать и обложить налогом.

В зависимости от ситуации в декларации указываются дебиторская и кредиторская задолженность, налоговые вычеты, доходы, подлежащие самостоятельному налогообложению, ценные бумаги и доли участия в иностранных компаниях, сведения о приобретении и отчуждении имущества, а также подлежащие декларированию активы за рубежом.

Сдать декларацию за 2025 год необходимо не позднее 15 сентября 2026 года.

Что делать, если не успели собрать данные для декларации

Если к сроку подачи формы 270.00 не удалось собрать все необходимые сведения, декларацию все равно можно представить вовремя, а затем скорректировать данные.

Ранее в КГД объяснили это на примере продажи автомобиля. При заполнении декларации необходимо указать ИИН и ФИО покупателя, а также сумму сделки. Если этих данных на момент подачи нет, впоследствии можно представить дополнительную декларацию.

Как пояснили в КГД, скорректировать первоначальную декларацию таким образом можно в течение срока исковой давности — трех лет.

Какие ошибки чаще всего допускают при заполнении декларации

Наиболее распространенную ошибку казахстанцы допускают при заполнении декларации о доходах и имуществе по форме 270.00.

Чаще всего один из супругов не указывает сведения о приобретении или продаже имущества, находящегося в совместной собственности супругов.

Как избежать проблем при подаче декларации

Вступивший в силу с 2026 года Налоговый кодекс ввел некоторые изменения в порядок представления отчетности. Если не представить декларацию в установленный срок, информационная система автоматически сформирует ее с нулевой суммой налога к уплате.

В Комитете государственных доходов пояснили, что это позволяет избежать уведомления за непредставление отчетности, приостановления расходных операций по банковским счетам и административной ответственности именно за пропуск срока подачи.

При этом с 2026 года Налоговый кодекс не предусматривает возможность отзыва налоговой отчетности и продления срока ее представления. Поэтому перед отправкой декларации важно проверить все сведения и убедиться, что форма подана вовремя.

Какое наказание грозит за ошибки и просрочку

За несвоевременную подачу декларации сначала выносят предупреждение. Если в течение года нарушение повторится, налогоплательщика могут привлечь к административной ответственности за непредставление налоговой отчетности по статье 272 КоАП.

для физических лиц — 15 МРП (64 875 теңге);

для частных нотариусов, частных судебных исполнителей, адвокатов, субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций — 30 МРП (259 500 теңге).

За неполные или недостоверные данные также может грозить штраф. Если ошибка в декларации не привела к начислению налогов и других обязательных платежей в бюджет, при первом нарушении также выносят предупреждение. За повторное нарушение в течение года предусмотрен штраф — 3 МРП (12 975 теңге).

Если же из-за неполных или недостоверных данных налогоплательщик не указал имущество, доход или другой объект, с которого должен был уплатить налог, применяется статья 275 КоАП.

В таком случае штраф составляет 200% от суммы налогов и других обязательных платежей, которые должны были быть уплачены по незадекларированному объекту.

Напомним, с 1 января 2027 года в Казахстане также вводится декларирование личных интересов для части госслужащих и работников квазигосударственного сектора. Им потребуется сообщать о родственниках, работающих вместе с ними, дополнительном заработке, участии в бизнесе и имуществе, переданном в доверительное управление. Декларацию необходимо будет заполнить в течение 15 рабочих дней после поступления на службу.