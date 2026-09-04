Госслужащих в Казахстане обяжут сообщать о родственниках и бизнесе: что изменится с 2027 года

С 1 января 2027 года в Казахстане начнут действовать новые правила декларирования личных интересов. Часть госслужащих и работников квазигосударственного сектора должна будет сообщать о родственниках, работающих вместе с ними, дополнительном заработке, участии в бизнесе и переданном в доверительное управление имуществе, передает корреспондент агентства Kazinform.

Новый механизм вводится в рамках изменений в законодательство по вопросам противодействия коррупции. Порядок заполнения декларации и ее форма уже утверждены постановлением Правительства от 20 августа 2026 года.

Декларацию нужно будет заполнить в течение 15 рабочих дней после поступления на государственную службу или другую должность, связанную с выполнением государственных либо приравненных к ним функций. Такое же требование будет действовать при перемещении сотрудника по службе.

При этом нововведение не будет распространяться на правоотношения, возникшие до 1 января 2027 года.

Что придется указывать

В декларации необходимо будет сообщать сведения о близких родственниках, супруге, свойственниках и других связанных лицах, если они работают вместе с декларантом в одном государственном органе, его территориальном подразделении, подведомственной организации, вышестоящем органе либо в одной организации квазигосударственного сектора.

Также потребуется указывать другую оплачиваемую деятельность. Речь идет, например, о преподавательской, научной, творческой или иной работе.

Еще один пункт касается бизнеса. В декларацию войдут сведения об участии в коммерческих организациях в Казахстане или за рубежом, а также об индивидуальном предпринимательстве. Учитываться будет в том числе такая деятельность в течение года до занятия должности.

Кроме того, необходимо будет сообщать об имуществе, переданном в доверительное управление.

При этом раскрывать сведения обо всех родственниках без исключения не потребуется. Информация будет нужна прежде всего в случаях, когда родственники или связанные лица работают в той же системе или организации, что и сам декларант.

Для руководителей предусмотрены дополнительные требования

Отдельные правила установлены для работников, которые выполняют организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции.

Им придется сообщать о компаниях, акциями или долями в которых владеют либо в управлении которыми участвуют их близкие родственники, супруги или свойственники.

Однако это требование будет действовать только в том случае, если такая компания имеет гражданско-правовые отношения с государственным органом, организацией или субъектом квазигосударственного сектора, где работает декларант.

Что будет, если декларацию не подать

За непредставление декларации о личных интересах или нарушение установленного срока предусмотрена дисциплинарная ответственность.

Собирать декларации будут кадровые службы.

Как отмечается в разъяснении, введение нового механизма связано в том числе с рекомендациями ОЭСР и ГРЕКО. Международные организации ранее обращали внимание на необходимость более четкой системы выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе.

– В соответствии с пунктом 9 Плана действий по реализации Концепции антикоррупционной политики, предусмотрено принятие законодательных поправок в части регламентации выявления и урегулирования конфликта интересов на государственной службе и в квазигосударственном секторе. Вместе с тем, Концепцией антикоррупционной политики установлено, что важным превентивным механизмом является урегулирование конфликта интересов, включающее меры декларирования личных интересов, реагирования и ответственности. Порядок заполнения декларации о личных интересах, ее форма утвержден постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 августа 2026 года № 746 «Об утверждении Правил заполнения декларации о личных интересах», – гласит документ.

Главная цель нововведения — заранее выявлять ситуации, когда личные, семейные или деловые интересы сотрудника могут повлиять на принимаемые им служебные решения.

Не успели собрать данные для декларации: в КГД объяснили, что делать казахстанцам.