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    00:17, 23 Август 2024 | GMT +6

    Дефицит воды в Медеуском районе Алматы — аким озвучил решение

    водопровод, ремонт, строительство
    Фото: акимат Алматы

    Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что одним из самых актуальных вопросов для Медеуского района остается обеспечение качественным водоснабжением и канализацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Так, этим летом был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды «Балхаш», благодаря которому решена многолетняя проблема с дефицитом воды в микрорайоне «Каменское плато». В рамках масштабного проекта, начатого в мае 2023 года, построено 7 резервуаров на 7,3 тысячи кубометров воды, реконструированы 3 и построены 3 новые скважины пропускной способностью 15,7 тысячи кубометров воды в сутки, установлено 12 насосов на 22 тысячи кубометра в сутки.

    Кроме того, в июле этого года по поручению Главы государства введена в эксплуатацию резервная схема водоснабжения мощностью 32 тысячи кубометра в сутки на общую сумму 3,2 млрд тенге. Основными источниками воды являются Талгарские месторождения подземных вод, откуда подача воды осуществляется каскадным способом. Благодаря реализации проекта 50 тысяч жителей микрорайонов «Самал», «Кок-тобе» и части «Горного гиганта» обеспечены бесперебойной подачей воды.

    Как отметил глава города, в связи с ростом населения, в том числе в микрорайоне «Думан», вопрос водоснабжения становится все более актуальным. Летом пропускная способность существующих резервуаров не покрывает потребность в питьевой воде, что приводит к дефициту в 2,2 тысячи кубометра в сутки.

    — Для решения этой проблемы запланировано строительство четырех новых резервуаров, 3,5 км водопровода и реконструкция двух насосных станций. Начало работ запланировано на первый квартал 2025 года, — сказал аким.

    До конца года в микрорайонах «Кенсай», «Компот», «Думан» и «Кольсай» завершится строительство 65 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также ведется строительство 19,5 км сетей в «Музтау» и «Сулусай», которое планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

    В марте этого года получена государственная экспертиза на строительство 37 км сетей водоснабжения и водоотведения для микрорайонов «Атырау», «Алатау» и «Малая Станица». Работы начнутся в первом квартале 2025 года.

    Параллельно разрабатывается документация на строительство 127 км сетей в микрорайонах «Аскартау», «Юбилейный», «Каменское плато» и «Горный гигант», завершение экспертизы ожидается в четвертом квартале этого года.

    Теги:
    Ерболат Досаев Канализация Вода Строительство Алматы Акимы Дефицит воды
    Еламан Турысбеков
    Автор
    Еламан Турысбеков
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