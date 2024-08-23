Аким Алматы Ерболат Досаев сообщил, что одним из самых актуальных вопросов для Медеуского района остается обеспечение качественным водоснабжением и канализацией, передает корреспондент агентства Kazinform.

Так, этим летом был введен в эксплуатацию резервуар чистой воды «Балхаш», благодаря которому решена многолетняя проблема с дефицитом воды в микрорайоне «Каменское плато». В рамках масштабного проекта, начатого в мае 2023 года, построено 7 резервуаров на 7,3 тысячи кубометров воды, реконструированы 3 и построены 3 новые скважины пропускной способностью 15,7 тысячи кубометров воды в сутки, установлено 12 насосов на 22 тысячи кубометра в сутки.

Кроме того, в июле этого года по поручению Главы государства введена в эксплуатацию резервная схема водоснабжения мощностью 32 тысячи кубометра в сутки на общую сумму 3,2 млрд тенге. Основными источниками воды являются Талгарские месторождения подземных вод, откуда подача воды осуществляется каскадным способом. Благодаря реализации проекта 50 тысяч жителей микрорайонов «Самал», «Кок-тобе» и части «Горного гиганта» обеспечены бесперебойной подачей воды.

Как отметил глава города, в связи с ростом населения, в том числе в микрорайоне «Думан», вопрос водоснабжения становится все более актуальным. Летом пропускная способность существующих резервуаров не покрывает потребность в питьевой воде, что приводит к дефициту в 2,2 тысячи кубометра в сутки.

— Для решения этой проблемы запланировано строительство четырех новых резервуаров, 3,5 км водопровода и реконструкция двух насосных станций. Начало работ запланировано на первый квартал 2025 года, — сказал аким.

До конца года в микрорайонах «Кенсай», «Компот», «Думан» и «Кольсай» завершится строительство 65 км сетей водоснабжения и водоотведения. Также ведется строительство 19,5 км сетей в «Музтау» и «Сулусай», которое планируется завершить в третьем квартале 2025 года.

В марте этого года получена государственная экспертиза на строительство 37 км сетей водоснабжения и водоотведения для микрорайонов «Атырау», «Алатау» и «Малая Станица». Работы начнутся в первом квартале 2025 года.

Параллельно разрабатывается документация на строительство 127 км сетей в микрорайонах «Аскартау», «Юбилейный», «Каменское плато» и «Горный гигант», завершение экспертизы ожидается в четвертом квартале этого года.