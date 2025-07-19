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    22:30, 18 Июль 2025 | GMT +5

    Дефицит пастбищных земель в Казахстане снижен до 4,3 млн гектаров

    Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил заместитель Премьер-министра- министр национальной экономики РК Серик Жумангарин, передает корреспондент агентства Kazinform.

    пастбища
    Фото: Максат Шағырбаев/Kazinform

    - В целях поддержки сельских жителей предусмотрены преференции при участии в конкурсах на получение земельных участков. Граждане, прожившие в сельской местности не менее 5 лет, получают дополнительные 10 баллов, сельскохозяйственные кооперативы — 5 баллов. Эта мера способствует приоритетному участию местного населения и стимулирует эффективное использование сельхозземель.С учётом перевода цифровых карт в открытый формат планируется перевод конкурсных процедур в электронную форму с интеграцией в государственные информационные системы и базы данных, - сообщил он.

    По его словам, принятый комплекс мер направлен на эффективное, прозрачное и справедливое распределение земельных участков, а также на снижение административных барьеров и автоматизацию процессов, что облегчит участие сельских жителей и сельхозтоваропроизводителей.

    В результате дефицит пастбищных земель в стране снижен с 8,4 млн до 4,3 млн гектаров.

    Теги:
    Сельское хозяйство Серик Жумангарин Правительство РК Пастбища
    Қарлығаш Қожабек
    Қарлығаш Қожабек
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