Дефицит мест в общежитиях: кто получит приоритет при заселении в Казахстане

По словам вице-министра Гулзат Кобеновой, с начала года уже ввели в эксплуатацию 26 студенческих общежитий, рассчитанных на 8 757 мест. До конца года ожидается ввод еще пяти общежитий на 1983 койко-мест.

Она также отметила, что к 2029 году ожидается рост контингента студентов, поэтому работа по обеспечению жильем будет продолжена.

— Есть соответствующие правила обеспечения местами в общежитиях. Всегда в первую очередь дается приоритет первокурсникам, которые только поступили, и потом уже последующие курсы. И вторые, и третьи курсы рассматриваются. Старшие курсы, если есть возможность, тоже, конечно, — отметила вице-министр.

Всего с 2018 года дефицит мест в студенческих общежитиях сократился на 72,5% — с 61,4 тысячи мест в 2018–2019 учебном году до 16,9 тысячи мест в 2024–2025 учебном году.

Ранее сообщалось, что проживание студентов в общежитиях в 2025-2026 учебном году составит от 20 тысяч тенге.